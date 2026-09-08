Rafa Carrió, alcalde de Dénia: "Estas 46 viviendas de alquiler asequible son un comienzo"

“Las 46 viviendas son un comienzo. Ahora queremos resolver bien esta primera fase y, al mismo tiempo, continuar abriendo puertas para que lleguen más viviendas”. El alcalde de Dénia y concejal de Vivienda, Rafa Carrió, asistió ayer a Madrid, invitado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a la presentación del nuevo portal de Casa 47, la entidad pública estatal de vivienda, para conocer de primera mano los detalles del proyecto, que inicia ahora una primera fase de desarrollo.

La participación de Dénia en el encuentro tiene especial relevancia porque la ciudad cuenta con 46 viviendas incluidas en esta primera fase de Casa 47, destinadas al alquiler asequible.

Durante la jornada, Carrió mantuvo contactos con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias; y la nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, a quienes trasladó la situación particular de Dénia, la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible y la voluntad del Ayuntamiento de colaborar activamente en el desarrollo del proyecto.

Desde Casa 47 se trasladó a los representantes municipales que ésta es una primera fase del proyecto y que el desarrollo del nuevo parque público estatal se realizará en coordinación con los ayuntamientos, que tendrán un papel importante para adaptarlo a las necesidades y particularidades de cada municipio.

Los dos alcaldes de la Marina charlan con la secretaria de Estado, Leire Iglesias / Levante-EMV

En este sentido, Carrió y la presidenta de Casa 47 han acordado mantener próximamente una reunión para abordar de manera específica el caso de Dénia, resolver las cuestiones relacionadas con las 46 viviendas y establecer las vías de coordinación entre el Ayuntamiento y la entidad responsable de su gestión.

"Dénia necesita más"

“Las 46 viviendas son una muy buena noticia y un primer paso, pero Dénia necesita más. Por eso era importante estar en Madrid, hablar directamente con las personas responsables y dejar claro que queremos trabajar con Casa 47 desde el principio. Nosotros conocemos las necesidades y particularidades de nuestra ciudad y es fundamental que los ayuntamientos tengamos un papel activo en este proceso”, ha señalado el alcalde.

Durante la jornada, Casa 47 también comunicó que se ampliará hasta el 21 de septiembre el plazo de la convocatoria de las viviendas ya disponibles. La convocatoria y la adjudicación son gestionadas directamente por Casa 47, y no por el Ayuntamiento de Dénia. No obstante, el Servicio de Vivienda municipal, situado en la plaza Arxiduc Carles, está ofreciendo información y ayuda a las personas que tengan dudas o necesiten orientación para acceder al proceso.

El nuevo portal estatal de Casa 47, https://portal.casa47.es/, permite consultar las convocatorias disponibles, las viviendas, los requisitos y plazos y, mediante un simulador, comprobar las opciones que se adaptan a las circunstancias de cada unidad de convivencia.

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El Ayuntamiento considera estas 46 viviendas un paso más en las diferentes líneas de trabajo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Dénia. “Si sumamos las actuaciones a nivel local y el compromiso de construcción de las 146 viviendas previstas en los terrenos de los antiguos ferroviarios, podemos afirmar que estamos avanzando, pero la realidad de Dénia nos obliga a ser más ambiciosos”, ha afirmado Carrió.