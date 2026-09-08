Otro rescate en el Montgó bajo un sol de justicia: una senderista de 21 años sufre un golpe de calor

Otro rescate en el Montgó bajo un sol de justicia. Sobre las 14 horas, se ha dado aviso de que una senderista de 21 años había sufrido un posible golpe de calor. Realizaba una ruta junto a otros tres j´vonees por el Tossal de les Mentides, en el término de Dénia. No podía regresar. Estaba muy débil. Presentaba náuseas y deshidratación y posibles síntomas de un golpe de calor. A esa hora, en Dénia, el termómetro marcaba 35 grados. Es septiembre, pero el calor sigue apretando de lo lindo.

En seguida se ha activado el rescate. Han participado la Policía Local y los bomberos del Consorcio de Alicante. El grupo de rescate del consorcio ha acudido con el helicóptero. Han llegado hasta la senderista. La han subido al helicóptero y lo han trasladado al parque de Dénia, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para llevarla al hospital de Dénia.

Los rescatadores también han trasladado hasta el inicio de la ruta a los otros tres jóvenes excursionistas. Se habáin quedado sin agua y estaban agotados.

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Rescates encadenados este domingo

No es el primer rescate de senderistas que se quedan sin agua o se quedan exhaustos al caminar a pleno sol este verano en el Montgó o en otros parajes de la Marina Alta. El pasado domingo, cuando también el calor era intenso, el grupo de rescate encadenó dos rescates en helicóptero, el de una senderista que sufrió una bajada de azúcar en la senda del Tangó de Xàbia y el de otra excursionista que sentía mareos en la ruta desde la cala del Portet a la cala de Llebeig, en el litoral de Teulada Moraira.