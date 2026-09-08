Otro rescate en el Montgó bajo un sol de justicia: un escalador sufre una bajada de tensión

Otro rescate en el Montgó bajo un sol de justicia. Sobre las 14 horas, se ha dado aviso de que un escalador que se hallaba en una pared de este macizo, en el término municipal de Dénia, había sufrido una bajada de tensión. No podía descender. Estaba muy débil. A esa hora, en Dénia, el termómetro marcaba 35 grados. Es septiembre, pero el calor sigue apretando de lo lindo.

En seguida se ha activado el rescate. Han participado la Policía Local y los bomberos del Consorcio de Alicante. El grupo de rescate del consorcio ha acudido con el helicóptero. Han llegado hasta el escalador. Lo han subido al helicóptero y lo han trasladado al parque de Dénia, donde esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital de Dénia.

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Rescates encadenados este domingo

No es el primer rescate de senderistas que se quedan sin agua o se quedan exhaustos al caminar a pleno sol este verano en el Montgó o en otros parajes de la Marina Alta. El pasado domingo, cuando también el calor era intenso, el grupo de rescate encadenó dos rescates en helicóptero, el de una senderista que sufrió una bajada de azúcar en la senda del Tangó de Xàbia y el de otra excursionista que sentía mareos en la ruta desde la cala del Portet a la cala de Llebeig, en el litoral de Teulada Moraira.