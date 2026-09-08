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Sospechoso incendio: estabilizan un fuego con cuatro focos en la Vall de Gallinera y el Miserà de Pego

El incendio comenzó a las 2:30 horas y sus focos se hallaban en la cuneta del Miserà y en las montañas de Benissili, Alpatró y Benissivà; los bomberos de Dénia y Benissa y forestales lo han logrado estabilizar a las 6:55 de esta mañana

Cuneta calcinada por el incendio con tres focos de esta madrugada

Cuneta calcinada por el incendio con tres focos de esta madrugada / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Gallinera

El resplandor del fuego y la sombra de otro presunto pirómano. Los vecinos de la Vall de Gallinera y Pego han revivido esta madrugada el temor a las llamas. Sobre las 2.30 horas se ha declarado un incendio con cuatro focos en la Vall de Gallinera y en el Miserà de Pego, en la cuneta de esa carretera por la que ascendieron hace unos días los ciclistas de la Vuelta a España. El fuego está estabilizado.

El Centro de Coordinación de Emergencias y el Consorcio de Bomberos de Alicante han confirmado que a las 6:55 se ha dado el incendio por estabilizado.

El rastro del incendio de esta madrugada en la cuneta de la carretera del Miserà

El rastro del incendio de esta madrugada en la cuneta de la carretera del Miserà / Levante-EMV

Han luchado contra las llamas tres dotaciones de los parques de Dénia y Benissa y otras tres dotaciones de bomberos forestales. También ha estado allí un agente medioambiental.

El fuego presentaba focos en las montañas de Benissili, Alpatró y Benissivà (la Vall de Gallinera) y en el Miserà de Pego. Los cuatro focos y el hecho de que se situaran junto a viales y caminos dan pábulo a que el incendio lo ha provocado un pirómano.

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