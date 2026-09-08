Sospechoso incendio: estabilizan un fuego con cuatro focos en la Vall de Gallinera y el Miserà de Pego

El resplandor del fuego y la sombra de otro presunto pirómano. Los vecinos de la Vall de Gallinera y Pego han revivido esta madrugada el temor a las llamas. Sobre las 2.30 horas se ha declarado un incendio con cuatro focos en la Vall de Gallinera y en el Miserà de Pego, en la cuneta de esa carretera por la que ascendieron hace unos días los ciclistas de la Vuelta a España. El fuego está estabilizado.

El Centro de Coordinación de Emergencias y el Consorcio de Bomberos de Alicante han confirmado que a las 6:55 se ha dado el incendio por estabilizado.

El rastro del incendio de esta madrugada en la cuneta de la carretera del Miserà / Levante-EMV

Han luchado contra las llamas tres dotaciones de los parques de Dénia y Benissa y otras tres dotaciones de bomberos forestales. También ha estado allí un agente medioambiental.

El fuego presentaba focos en las montañas de Benissili, Alpatró y Benissivà (la Vall de Gallinera) y en el Miserà de Pego. Los cuatro focos y el hecho de que se situaran junto a viales y caminos dan pábulo a que el incendio lo ha provocado un pirómano.

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El rastro del fuego es visible esta mañana en la cuneta del Miserà, ascensión que empieza en Pego y se adentra en les Valls de la Marina (Vall d'Ebo, Vall d'Alcalà y Vall de Gallinera). Aquí todavía la montaña no se ha recuperado del gran incendio de agosto de 2022, incendio que se inició por un rayo en la Vall d'Ebo y que terminó arrasando más de 12.000 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y el Comtat. La herida de aquel fuego permanece y esta madrugada los vecinos han revivido aquellos días en los que las llamas eran incontenibles, devoraban el monte y obligaban a desalojar pueblos enteros.