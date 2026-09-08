Sospechoso incendio: estabilizan un fuego con cuatro focos en la Vall de Gallinera y el Miserà de Pego
El incendio comenzó a las 2:30 horas y sus focos se hallaban en la cuneta del Miserà y en las montañas de Benissili, Alpatró y Benissivà; los bomberos de Dénia y Benissa y forestales lo han logrado estabilizar a las 6:55 de esta mañana
El resplandor del fuego y la sombra de otro presunto pirómano. Los vecinos de la Vall de Gallinera y Pego han revivido esta madrugada el temor a las llamas. Sobre las 2.30 horas se ha declarado un incendio con cuatro focos en la Vall de Gallinera y en el Miserà de Pego, en la cuneta de esa carretera por la que ascendieron hace unos días los ciclistas de la Vuelta a España. El fuego está estabilizado.
El Centro de Coordinación de Emergencias y el Consorcio de Bomberos de Alicante han confirmado que a las 6:55 se ha dado el incendio por estabilizado.
Han luchado contra las llamas tres dotaciones de los parques de Dénia y Benissa y otras tres dotaciones de bomberos forestales. También ha estado allí un agente medioambiental.
El fuego presentaba focos en las montañas de Benissili, Alpatró y Benissivà (la Vall de Gallinera) y en el Miserà de Pego. Los cuatro focos y el hecho de que se situaran junto a viales y caminos dan pábulo a que el incendio lo ha provocado un pirómano.
El rastro del fuego en la cuneta del Miserà
El rastro del fuego es visible esta mañana en la cuneta del Miserà, ascensión que empieza en Pego y se adentra en les Valls de la Marina (Vall d'Ebo, Vall d'Alcalà y Vall de Gallinera). Aquí todavía la montaña no se ha recuperado del gran incendio de agosto de 2022, incendio que se inició por un rayo en la Vall d'Ebo y que terminó arrasando más de 12.000 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y el Comtat. La herida de aquel fuego permanece y esta madrugada los vecinos han revivido aquellos días en los que las llamas eran incontenibles, devoraban el monte y obligaban a desalojar pueblos enteros.
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