Más de 3.400 alumnos y alumnas inician el curso en Calp

Un total de 3.467 alumnos y alumnas han iniciado hoy, miércoles 9 de septiembre, el curso escolar 2026-2027 en los ocho centros educativos del municipio de Calp, que integran los niveles de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos y educación especial.

En cuanto a los centros de educación infantil y primaria, la Escuela Infantil Silene d'Ifac cuenta este curso con 168 alumnos y alumnas. El CEIP Azorín ha registrado 148 matrículas en infantil y 368 en primaria, mientras que el CEIP Gabriel Miró suma 131 en infantil y 396 en primaria. Por su parte, el CEIP Mediterrani cuenta con 136 alumnos en infantil y 400 en primaria, y el CEIP Oltà, con 115 en infantil y 205 en primaria.

En cuanto a la educación secundaria, el IES Ifach ha iniciado el curso con 552 alumnos matriculados en ESO, 194 en bachillerato y 182 en ciclos formativos, mientras que el IES Les Salines cuenta con 395 alumnos en ESO y 24 en bachillerato.

Por último, el Centro de Educación Especial Gargasindi suma este curso 1 alumno en infantil, 8 en primaria, 11 en secundaria, 15 en Transición a la Vida Adulta (TVA) y 18 en Programas de Formación Cualificada Básica (PFQB). En este centro, al no haber concluido a tiempo las obras previstas, su alumnado iniciará el curso en las instalaciones del CEIP Oltà, estando previsto que los trabajos finalicen en las próximas semanas.

Los días no lectivos: 23 de octubre, 7 de diciembre y 3 de mayo

El calendario escolar para el presente curso establece como días no lectivos en el municipio de Calp el 23 de octubre y el 7 de diciembre de 2026, y el 3 de mayo de 2027.

La concejala de Educación, Mariola Mulet, ha señalado que "arrancamos un nuevo curso escolar con la ilusión de siempre, deseando a todo el alumnado, familias y equipos docentes que sea un año lleno de aprendizajes y buenas experiencias".

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Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha destacado que "la educación es una de las prioridades de este Ayuntamiento, y seguiremos invirtiendo en nuestros centros educativos para garantizar que los niños y niñas de Calp cuenten con los mejores recursos". Sala ha añadido que "deseamos a toda la comunidad educativa un feliz inicio de curso".