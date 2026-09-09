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Más de 3.400 alumnos y alumnas inician el curso en Calp

Los alumnos del centro de educación especial Gargasindi inicia el curso de forma provisional en el CEIP Oltà

La Escuela Infantil Silene d'Ifac cuenta este curso con 168 alumnos y alumnas

La Escuela Infantil Silene d'Ifac cuenta este curso con 168 alumnos y alumnas / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Calp

Un total de 3.467 alumnos y alumnas han iniciado hoy, miércoles 9 de septiembre, el curso escolar 2026-2027 en los ocho centros educativos del municipio de Calp, que integran los niveles de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos y educación especial.

En cuanto a los centros de educación infantil y primaria, la Escuela Infantil Silene d'Ifac cuenta este curso con 168 alumnos y alumnas. El CEIP Azorín ha registrado 148 matrículas en infantil y 368 en primaria, mientras que el CEIP Gabriel Miró suma 131 en infantil y 396 en primaria. Por su parte, el CEIP Mediterrani cuenta con 136 alumnos en infantil y 400 en primaria, y el CEIP Oltà, con 115 en infantil y 205 en primaria.

En cuanto a la educación secundaria, el IES Ifach ha iniciado el curso con 552 alumnos matriculados en ESO, 194 en bachillerato y 182 en ciclos formativos, mientras que el IES Les Salines cuenta con 395 alumnos en ESO y 24 en bachillerato.

Por último, el Centro de Educación Especial Gargasindi suma este curso 1 alumno en infantil, 8 en primaria, 11 en secundaria, 15 en Transición a la Vida Adulta (TVA) y 18 en Programas de Formación Cualificada Básica (PFQB). En este centro, al no haber concluido a tiempo las obras previstas, su alumnado iniciará el curso en las instalaciones del CEIP Oltà, estando previsto que los trabajos finalicen en las próximas semanas.

Los días no lectivos: 23 de octubre, 7 de diciembre y 3 de mayo

El calendario escolar para el presente curso establece como días no lectivos en el municipio de Calp el 23 de octubre y el 7 de diciembre de 2026, y el 3 de mayo de 2027.

La concejala de Educación, Mariola Mulet, ha señalado que "arrancamos un nuevo curso escolar con la ilusión de siempre, deseando a todo el alumnado, familias y equipos docentes que sea un año lleno de aprendizajes y buenas experiencias".

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Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha destacado que "la educación es una de las prioridades de este Ayuntamiento, y seguiremos invirtiendo en nuestros centros educativos para garantizar que los niños y niñas de Calp cuenten con los mejores recursos". Sala ha añadido que "deseamos a toda la comunidad educativa un feliz inicio de curso".

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