Más de 5.600 alumnos inician el curso en Dénia con un ojo puesto en el cielo: el alcalde pide paciencia y prudencia si empieza a llover con intensidad

El refrán de "siempre llueve cuando no hay escuela" es diferente en la Marina Alta. En esta comarca casi siempre llueve cuando comienza el cole. Hoy hay aviso naranja por tormentas con lluvia, incluso granizo y fuerte viento. La tormenta podría empezar sobre las 14 horas. El regreso a las aulas esta mañana en Dénia ha sido del todo normal. Pero la salida puede coincidir con la tormenta. El propio alcalde, Rafa Carrió, ha pedido a las familias "paciencia y prudencia". No pasa nada si tienen que esperar un poco a recoger a sus hijos si en ese momento está lloviendo con intensidad.

En Dénia, han iniciado el curso más de 5.600 alumnos. La Policía Local ha desplegado un dispositivo especial en este primer día de colegio e instituto. Los agentes han estado en los accesos a los centros educativos a primera hora. Volverán a la hora de la salida de clase.

Los datos con la matrícula provisional de julio son los siguientes: 5.685 alumnos han comenzado las clases. 3.296 son escolares de infantil y primaria de los colegios públicos y concertados de Dénia. Minetras, 1.880 alumnos cursan secundaria. Otros 509 estudiantes hacen este año bachillerato.

"Sentido común, comprensión y prudencia"

El alcalde ha subrayado que la entrada al cole y a los institutos se ha desarrollado con total normalidad. Ha insistido en que hay que estar atentos a la evolución del tiempo. Esta mañana se están revisando los árboles de los centros escolares (la tormenta trae fuerte viento). Ha insistido en que si hay que esperar unos minutos para recoger a los hijos dado que en ese momento está lloviendo con intensidad no pasa nada. Ha pedido "sentido común, comprensión y prudencia". "Hay que estar atentos, pero sin caer en la alarma".

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Rafa Carrió también ha apuntado que se ha pedido que se saquen antes de las 12 horas los coches de la calle del Grupo San Andrés, una zona inundable de Dénia. También se ha avisado a los campings de que hay alerta naranja y deben estar preparados ante posibles lluvias intensas y fuerte viento.