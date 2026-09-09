Un "6 manos" para chuparse los dedos: Rafa Soler, José Manuel Miguel y Diego Laso cocinarán en el Audrey's del AR Hotels & Resorts

Calp, septiembre de 2026. Un "6 manos" para chuparse los dedos. El restaurante Audrey’s acogerá el próximo 25 de septiembre un hito culinario en la Marina Alta: la celebración de su primer encuentro gastronómico a 6 Manos. La cita reunirá a Rafa Soler (Audrey’s), José Manuel Miguel (BEAT) y Diego Laso (Onami), tres chefs que comparten la despensa marina y vegetal del Mediterráneo como punto de partida, interpretada desde tres visiones de autor.

La vajilla como lienzo de tres sensibilidades

La cita, concebida como el inicio de una serie de encuentros gastronómicos de carácter semestral, propone un diálogo entre tres cocinas con identidades propias. Un menú efímero en el que cada chef traslada su universo a la mesa y en el que territorio, técnica y producto funcionan como hilo conductor.

En Territorio (Audrey’s), Rafa Soler proyecta la cocina local desde una mirada contemporánea, con elaboraciones como la chirivía, caramelo salado y ciruelas o el aguacate de Ràfol d’Almúnia.

En Savoir-faire (BEAT), José Manuel Miguel aporta la elegancia de la técnica francesa y su lectura mediterránea a través de platos como el bombón de soupe à l’oignon o la ternera con salsa bourguignon y canelón de cecina.

Por su parte, en Pureza (Onami), Diego Laso traslada la precisión de la cocina japonesa al producto de proximidad, con propuestas como la tartaleta de atún rojo o el merengue de cítricos, sésamo y té verde.

Rafa Soler, anfitrión de esta primera edición, señala: «Es un placer ser el anfitrión del primer 6 Manos de la compañía. Juntar a los tres chefs es una forma de presentar nuestra variedad gastronómica: tres estilos que conectan a través de los productos del Mediterráneo».

José Manuel Miguel destaca, por su parte, el equilibrio que se genera entre las tres propuestas: «En esta puesta en común vamos a conseguir que tres estilos tan diferentes dialoguen con toda naturalidad».

Alta cocina, tres lenguajes y un mismo punto de encuentro

El encuentro reúne en una misma mesa dos cocinas reconocidas con estrella Michelin, Audrey’s y BEAT, junto a la propuesta de Onami, el espacio de inspiración kaiseki dirigido por Diego Laso.

La participación de Onami en este primer 6 Manos supone además un nuevo reto para su cocina y la oportunidad de compartir escenario gastronómico con dos de los grandes referentes de la alta cocina de Calp.

Diego Laso afirma: «Es un orgullo y, a la vez, una responsabilidad. No todo el mundo tiene la oportunidad de cocinar junto a dos chefs con estrella Michelin, y eso también significa que la cocina de Onami está preparada para asumir un reto como este».

Con esta primera edición en Audrey’s, 6 Manos nace como una cita gastronómica de AR Hotels & Resorts destinada a poner en común diferentes formas de entender la cocina y a generar encuentros únicos entre los chefs de la compañía.

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