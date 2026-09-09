Todo por hacer en los colegios de Teulada Moraira: aulas sin climatizar, "eternos" barracones y obras bloqueadas

¿Qué es la normalidad? ¿Qué no pase nada? En los colegios de Teulada Moraira ha pasado poco. Lo denuncia Compromís, que advierte de que el curso ha comenzado con todos los deberes por hacer. Subraya que el anuncio "a bombo y platillo" del gobierno local del PP de que la Generalitat aportaba 25.000 euros para climatizar los tres centros educativos, los colegios Sant Vicent Ferrer y Cap d'Or y el IES Teulada, "no ha servido para nada". Precisa que la conselleria apuesta por instalar sistemas de climatización portátiles, los conocidos como "pingüinos". Los centros educativos de Teulada no tienen preparadas sus instalaciones eléctricas para soportar la potencia de estos aparatos.

"La consecuencia es clara: comienza un nuevo curso y las aulas continúan sin la climatización necesaria. Una vez más, los anuncios del PP no se traducen en mejores reales para nuestras niñas y niños", lamenta Compromís.

Y también recuerda que el colegio Sant Vicent Ferrer "continúa presentando un estado de deterioro preocupante, con grietas, goteras y problemas graves que requieren una actuación urgente". Esta escuela mantiene barracones desde hace 30 años. Las obras para construir un nuevo aulario siguen empantanadas.

Mientras, el colegio Cap d'Or también espera como el respirar las obras de modernización y ampliación. "Las necesidades educativas no pueden quedar indefinidamente aplazadas por la inacción de las administraciones gobernadas por el PP", denuncian los valencianistas.

1.428 alumnos

Las clases las han iniciado en Teulada Moraira 1.428 alumnos, 807 en los dos colegios y 621 en el instituto. Los escolares se reparten de la siguiente manera:

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