La guagua de la Granadella de Xàbia también tiene tirón (y tirón del bueno) en septiembre
El transporte público en esta cala, una de las más concurridas del verano en la Comunitat Valenciana, se mantendrá hasta este domingo
Los bañistas se han aficionado a un bus que les evita toparse con la barrera o pagar la "tasa antimasificación" de 9 euros por aparcar en la cala
La guagua de la cala de la Granadella de Xàbia tiene tirón también en septiembre. Tirón del bueno. En julio y agosto, este peculiar autobús iba lleno hasta los topes en prácticamente todos los viajes. Ahora, en este mes de final del verano, se ha suprimido el último viaje. La guagua, tras todo el día de ir y venir, vuelve de la Granadella a las 18.30 horas.
Es evidente que el transporte público funciona de maravilla en esta cala de Xàbia (también en les Rotes, en Dénia. o en el Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell). Los bañistas cada vez lo tienen más claro. Pagar 6 euros por el viaje de ida y vuelta (4 euros los niños de 4 a 12 años; mientras, los bebés hasta 3 años viajan gratis) es una ganga. Se evitan, si quieren bajar en coche, toparse con la barrera o, si todavía hay plazas de aparcamiento, pagar la tarifa fija de 9 euros por aparcar ("tasa antimasificación").
Además, el transporte público alivia la saturación de coches. Estos bañistas aparcan sin complicarse en la explanada de donde sale la guagua. La empresa ha colocado una caseta para vender los tiques. Hay una pinada. Los "viajeros" esperan a la sombra.
Ahora, en septiembre, hay momentos en los que este bus va repleto. Sus usuarios son de mucho cachivache playero. Los meten como pueden. La guagua es pintoresca. Se disfruta mucho del camino. Es agradabilísimo. La carretera serpentea. Va por el bosque de la Granadella (bosque ahora bastante castigado por la muerte masiva de pinos). En bus se baja y luego se sube sin sofocarse. Los bañistas que se dan de bruces con la barrera y aparcan malamente el coche deciden caminar hasta la cala. Es una caminata de aúpa, agotadora.
El domingo, a las 18.30 horas, el último viaje del año
La guagua tiene los días contados. El último viaje será el de vuelta a las 18.30 horas este domingo. Acaba el servicio. Por lo visto estos días, se podría estirar más días de septiembre. El transporte público hace camino en las calas. El bus de la Granadella es ya imprescindible en verano.
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