Hito cultural y festivo: los Moros y Cristianos de Calp ya son fiesta de interés turístico nacional

Hito en los Moros y Cristianos de Calp. Ya son Fiestas de Interés Turístico Nacional. El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha reconocido la singularidad y valor histórico, cultural y de convivencia festiva de esta celebración que tiene lugar en torno al 22 de octubre, festividad del Santíssim Crist de la Suor, patrón de Calp y alcalde mayor perpetuo desde 1949. Las fiestas mantienen una estrecha vinculación con la historia de la localidad y, especialmente, con el ataque de piratas berberiscos de 1744, episodio que forma parte del relato festivo y de la memoria colectiva de la ciudad.

Uno de los elementos centrales de la celebración es ‘El Miracle’, una representación de teatro popular que recrea la defensa de la villa frente a la incursión berberisca de 1744 y que constituye una de las expresiones culturales más características de la fiesta.

Otro de sus actos más singulares es el Desembarco, en el que varias embarcaciones a vela, tripuladas por miembros de las filaes, recrean la llegada de los atacantes a la costa del Arenal-Bol y el posterior enfrentamiento con los defensores de la villa. Las Entradas de Moros y Cristianos constituyen el momento de mayor espectacularidad de las fiestas. Los desfiles reúnen a las distintas filaes y combinan trajes, carrozas, ballets, música festera y pólvora, con la participación de los capitanes y abanderadas de ambos bandos. La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha señalado que “las fiestas de Moros y Cristianos de Calp son una muestra de cómo la historia de una localidad puede formar parte de su patrimonio cultural. La combinación de tradición, música, teatro y pólvora les ha dado una personalidad propia y las ha convertido en una de las manifestaciones festivas más singulares de la Comunidad Valenciana”.

Las fiestas de Calpe constituyen además una manifestación cultural que trasciende el ámbito estrictamente festivo, con una importante tradición musical y teatral y con elementos propios que forman parte de la identidad de la localidad. Su celebración se desarrolla de manera ininterrumpida desde la institucionalización de su estructura moderna en 1977.

La Fiesta de Interés Turístico que hace 26 en la Comunitat

Con esta declaración, que llega justo en la edición en la que comienza a celebrarse el cincuentenario de la fiesta, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce el valor de una celebración que forma parte del patrimonio festivo del Mediterráneo y que ha convertido episodios de la historia de Calp en una expresión cultural viva, singular, reconocible y plenamente integrada en la identidad de la localidad. Es la vigésimo sexta Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Comunitat Valenciana, y la número 168 en todo el país.

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En la Marina Alta, los Moros y Cristianos de Calp se convierten en la tercera fiesta con esta distinción. Las otras dos son los Bous a la Mar de Dénia y los Escacs Vivent de Xàbia.