El pleno de Calp aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para 2027-2029

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado de forma inicial por unanimidad el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2027-2029, un documento que define las líneas de ayuda que podrá convocar el consistorio durante los próximos tres años. El plan contempla ayudas dirigidas a familias, estudiantes, asociaciones, clubes deportivos, comercios y entidades culturales y festeras.

El plan tiene como objetivo garantizar una gestión de las subvenciones más transparente, eficiente y sometida a control, en cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Subvenciones, que obliga a las administraciones públicas a contar con este instrumento de planificación con carácter previo a la concesión de ayudas.

El concejal de Subvenciones, Marco Bittner, ha señalado que “el Plan Estratégico de Subvenciones es una herramienta legal que nos dota de la capacidad de organizar el tipo de subvenciones que da este Ayuntamiento para fomentar determinadas actividades que consideramos que sean dignas de subvencionarse de fomentar o de ayudar”.

El plan contempla siete áreas en las que se han previsto líneas de subvenciones: Protección social, Educación, Economía local, Cultura y Fiestas, Deporte, Medio ambiente y Urbanismo, y Colaboración con entidades. Dentro de ellas, se prevén ayudas como las de emergencia social, el Bono Baby, el Lloguer Jove, las becas de transporte para estudiantes, las subvenciones a las AMPAs, los bonos de comercio y consumo, las ayudas a la rehabilitación de fachadas del casco antiguo, y las subvenciones a clubes deportivos y entidades culturales, festeras y juveniles.

Además del nuevo plan estratégico se ha elaborado el balance del período anterior, comprendido entre 2024 y 2026 que muestra ayudas que han tenido una alta respuesta como las becas de transporte para estudiantes de Calp que cursan sus estudios fuera del municipio que han beneficiado a 249 personas agotando así el crédito previsto, las subvenciones a entidades festeras se ejecutaron rozando el 100%, y los bonos de comercio generaron en una sola campaña más de 370.000 euros de gasto en los establecimientos de Calp. Por contra, se ha detectado ayudas con bajos índices de solicitud como Bono Baby baby o las ayudas a la formación cultural que quedaron muy por debajo de lo presupuestado. Con esta información se pretende mejorar las próximas convocatorias de ayudas previstas para el trienio 2027-2029.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha mostrado su respaldo a esta iniciativa si bien ha precisado que: “la evaluación de estas ayudas nos gustaría que fuera más detallada, identificar qué es lo que queremos resolver y si esto se está resolviendo con la ayuda que estamos dando”. “Por ejemplo, ¿el bono comercio o bono consumo genera más empleo? ¿las empresas y los negocios disfrutan de más beneficio o rentabilidad o ese impacto de pequeños pagos realmente no tienen un impacto positivo?”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Crespo, ha reclamado un mayor seguimiento de la eficacia de las subvenciones, especialmente en aquellas dirigidas a la ciudadanía, frente a las dirigidas a las asociaciones o clubes que tienen un nivel de ejecución del 100%. “Una subvención no es efectiva cuando se publica, es efectiva cuando el dinero llega a su destinatario”, ha señalado, defendiendo que el principal criterio para evaluar estas políticas debe ser comprobar si las ayudas llegan realmente a las familias que las necesitan. En este sentido, ha pedido que el Ayuntamiento refuerce especialmente la evaluación, gestión y difusión de las ayudas sociales y de vivienda, así como la información directa, el asesoramiento y el acompañamiento a la ciudadanía para facilitar el acceso a estas convocatorias.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha destacado que uno de los objetivos del equipo de gobierno al crear nuevas líneas de subvenciones es que se ejecute la totalidad del crédito previsto y que las ayudas lleguen a sus destinatarios. En este sentido, ha señalado que las asociaciones y clubes “están más acostumbrados y tienen ya una rutina a la hora de solicitar las ayudas, suelen contar con la ayuda de una gestoría y saben lo que tienen que hacer”, mientras que para la ciudadanía el proceso puede resultar más complejo. Sala ha reconocido que “hay una cierta burocracia” y ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja ya en un plan de simplificación administrativa que pretende facilitar tanto la gestión interna como los trámites para los ciudadanos. “Este equipo de gobierno se ha propuesto eliminar esa burocracia”, ha afirmado.

Este Plan Estratégico de Subvenciones se somete a información pública durante 30 días, periodo en el que cualquier vecino o entidad puede presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Ordenanza de cesión de locales municipales

Por otro lado, el pleno aprobó de forma inicial con los votos a favor del equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís), Defendamos Calpe y de la concejala no adscrita Paqui Solivelles, y con la abstención del PP, la ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones ciudadanas.

De esta manera, el Ayuntamiento de Calp regulará por primera vez la cesión de espacios municipales a las asociaciones. El portavoz del equipo de gobierno, Ximo Perles, ha explicado que el objetivo es “tener un procedimiento reglado para todos” y ha recordado que actualmente existen locales municipales que se cedieron en su día en precario a distintas asociaciones. La ausencia hasta ahora de una ordenanza específica impedía, además, que el Ayuntamiento pudiera ceder nuevos espacios a otras entidades. La nueva normativa establece, entre otros aspectos, que el espacio cedido deberá ser adecuado a la actividad que se vaya a desarrollar, contempla la posibilidad de que un mismo local sea compartido por varias asociaciones y fija un periodo de cesión de un año, prorrogable.

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La ordenanza se expondrá al público durante 30 días para que la ciudadanía pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.