Xàbia estrena barrera y calle peatonal en el inicio del curso

¡Más barrera, que es la guerra! Bueno, en realidad, lo que decía Groucho Marx en "Los hermanos Marx en el Oeste" era "¡más madera, que es la guerra!" y, mientras, Chico y Harpo alimentaban con más y más madera la caldera de la locomotora. Xàbia es el pueblo de las barreras de sube y baja, barreras que evitan colapso de coches. Las hay en las calas del Portitxol (la Barraca), la Granadella y Ambolo. Y ahora, en el inicio del curso, la barrera ha llegado a la calle Escritor Ramón Llidó, la de los coles (el Graüll y el Mediterrània y el Centro de Formación de Adultos, edificio que fue instituto hace más de 40 años).

Ya se sabe que las escuelas de Xàbia arrastran deficiencias y se han quedado pequeñas. Debe levantarse un colegio provisional de aulas prefabricadas, el sexto del municipio. Mientras, el colegio Graüll, el más antiguo (se construyó en los años 60), está desfasado y no da más de sí. Desde hace más de 20 años cuenta con seis barracones. Este curso se ha buscado una solución de urgencia (una más). Se han habilitado aulas del Centro de Formación de Adultos. Están al otro lado de la calle. Para que los alumnos y alumnas crucen sin peligro, se ha decidido hacer peatonal en horario escolar esta calle. Hoy, en el primer día de curso, la barrera está bajada y la Policía Local también controla que se respete la peatonalización.

Un coche policial y la barrera bajada en la nueva calle peatonal de Xàbia / A. P. F.

Dos días de pedagogía y sin multas

Sin embargo, sí se ha metido un coche y ha estacionado. La grúa lo ha retirado. Durante hoy y mañana, la Policía Local no pondrá multas. Hará mucha labor pedagógica. Pero luego ya sancionará a los conductores que irrumpan en la calle peatonal.

La barrera está bajada de 8 de la mañana a las 17 horas, en horario estrictamente escolar. Luego la calle deja de ser peatonal.

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Así las cosas, Xàbia inicia el curso con muchos deberes por hacer. Urge construir el nuevo colegio provisional y avanzar en el definitivo y desbloquear obras en las otras cinco escuelas. Hay proyectos que llevan años empantanados como el de instalar un ascensor en el colegio Mediterrània o la ampliación de la escuela Trenc d'Alba.