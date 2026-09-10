Calp inaugura la exposición "100 anys de turisme en Calp", nueva Sala 23 del Museo del Turismo

El Ayuntamiento de Calp inauguró ayer en la Oficina de Turismo de la avenida de los Ejércitos Españoles la exposición "100 anys de turisme en Calp", una muestra que recorre un siglo largo de historia turística del municipio y que, a partir de ese momento, pasa a formar parte del Museo del Turismo como su Sala 23.

La exposición organiza el relato en seis etapas que van desde los primeros viajeros de comienzos del siglo XX hasta los escenarios de futuro planteados para el periodo 2030-2050. En ese recorrido se incluyen el Calp aislado de 1900, un pueblo de poco más de 1.800 habitantes al que solo se llegaba en diligencia desde Alicante; la llegada del Trenet de la Marina en 1915 y la compra del Penyal d'Ifac por Vicente París ese mismo año; el Parador de Ifach de 1935 y la nómina de escritores, pintores, músicos y actores que lo convirtieron en refugio; la irrupción de la marca "Costa Blanca" en 1957; la explosión constructiva de los años sesenta y setenta; la declaración del Penyal como Parque Natural en 1987; y las crisis de 2008 y 2020, que obligaron a repensar el modelo turístico del municipio.

Violeta Rivera, entonces alcaldesa de Calp, y Joan Lerma, en una visita al Penyal d'Ifac / Enric Martínez

El relato se completa con vitrinas de objetos originales como guías, folletos, postales, carteles y publicaciones municipales, cedidos por Joaquín Vázquez Boronad, así como con una web local accesible mediante código QR. La muestra concluye con una cifra que resume la transformación del municipio en el último siglo: si en 1950 Calp contaba con 1.970 habitantes, todos de nacionalidad española, en la actualidad el municipio supera los 28.000 habitantes de 102 nacionalidades distintas.

Un cartel del museo del turismo / Levante-EMV

La exposición es la parte visible de un trabajo de investigación más amplio, desarrollado desde comienzos de año a partir de archivos municipales, prensa histórica, fondos privados y numerosas entrevistas a protagonistas de esta transformación. Dicho trabajo se apoya en la labor de quienes llevan décadas investigando y documentando la historia de Calp, entre ellos Vicente Llopis, Jaume Pastor i Fluixà, Pedro Pastor y Andrés Ortolá.

El Museo del Turismo (The Museum of Tourism) es una iniciativa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es divulgar la historia del sector turístico, poniendo en valor a las personas, empresas y destinos que sentaron las bases del mundo del viaje. Está compuesto por una red de más de 500 participantes, presente en 23 países y 20 idiomas, y se trata de una iniciativa colaborativa abierta a la participación de cualquier persona, empresa o institución interesada. Su particularidad es que no cuenta con una sede única, sino que se trata de un museo extendido, descentralizado y global, en el que cada "sala" es un espacio real —una oficina de turismo, un hotel histórico, una facultad, un museo, una agencia de viajes— dedicado a un tema vinculado al lugar en el que se ubica, dentro de una red que integra más de cien salas repartidas por países como España, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Montenegro, Argentina o Brasil. Con esta incorporación, la Oficina de Turismo de la avenida de los Ejércitos Españoles se integra en esta red internacional.

Una exposición que mira al futuro

El concejal de Promoción Internacional, Marco Bittner, ha explicado que "el pasado de Calp, su largo e indeleble pasado, debe siempre formar parte de su presente, y así seguir teniendo significado en el futuro". El edil ha señalado que "la exposición es solo una parte pequeña de todo lo que hemos encontrado; lo que se puede colgar de una pared son seis paneles, pero detrás hay cientos de documentos, fotografías y testimonios".

Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha destacado que "esta exposición es un homenaje a todas las personas que, generación tras generación, han construido el Calp que hoy conocemos, y nos ayuda a entender de dónde venimos para seguir avanzando con la mirada puesta en el futuro". Sala ha añadido que "la incorporación de nuestra Oficina de Turismo a la red internacional del Museo del Turismo es también un reconocimiento a la relevancia de nuestra historia turística dentro del contexto mediterráneo e internacional".

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La exposición cuenta con paneles en castellano y una web disponible en inglés, y puede visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y los sábados de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo, se plantea como un documento abierto: cualquier persona que conserve fotografías, postales, cartas, folletos o recuerdos relacionados con la historia turística de Calp puede compartirlos a través del código QR habilitado en la propia exposición.