Noche de lluvia y de vida en las playas de Dénia: nacen otras 74 tortugas

El último se ha hecho esperar. Esta pasada noche, mientras el cielo se iluminaba mar adentro (noche de tormenta y relámpagos) y en la orilla de la playa en Dénia llovía, ha eclosionado el último nido del "Campamento Tortuga". Es el segundo desove de la tortuga Mona. Ya habían roto el cascarón la prole de las dos puestas de la tortuga Diana y de la primera de Mona. Además, eclosionó en la playa de les Deveses un nido que no estaba localizado (80 tortuguitas). Faltaba este de Mona. Y esta noche, por fin, los 74 neonatos han empezado a salir y a rebullir inquietas. Buscaban el mar.

La asociación Eucrante ha celebrado este último nacimiento de tortugas. "Era el más esperado de toda la incubación". Se ha hecho esperar. Los voluntarios y el equipo de Eucrante, el Servei ambiental marí i de pesca del Ayuntamiento de Dénia y marina El Portet de Dénia han avisado rápidamente a la Unidad de Zoología Marina de la Universidad de València. Sus expertos han acudido a Dénia. Han comprobado que todas las tortuguitas estaban bien. Las han liberado sobre las 4 de la madrugada. Ya nadan libres por el Mediterráneo.

Tortuguitas rezagadas

El "Campamento Tortuga" no se desmantela de un día para otro. Se mantendrá hasta que los voluntarios y expertos se cercioren de que no quedan tortugas de esta segunda puesta de Mona rezagadas. Se sabe por experiencia que algunas tortuguitas se lo toman con más calma y pueden romper el huevo incluso uno o dos días después.

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En cualquier caso, los desoves de tortugas y los nacimientos confirman la gran biodiversidad de las playas de Dénia. Son, con diferencia, las que más puesta acogen de todo el litoral mediterráneo estatal.