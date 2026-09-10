El pirómano del incendio con cuatro focos en Pego y la Vall de Gallinera "quería hacer mucho daño"

En vilo la madrugada del martes por un incendio con cuatro focos y claramente intencionado. Y medio aislados esta mañana de jueves al llover con intensidad y quedar momentáneamente anegada y cortada la carretera que va desde el Verger. En Pego, las emergencias cambian de un día para otro. La del incendio de la madrugada del martes la provocó alguien con muy aviesas intenciones. "Quería hacer mucho daño", ha advertido el alcalde de Pego, Enrique Moll, que ha apuntado que el pirómano pretendía que el fuego con focos en el Miserà de Pego, Benissili, Alpatró y Benissivà avanzara y se descontrolara con la "ponentà" que estaba por venir. El alcalde ha agradecido a los bomberos forestales de la base de Pego su "rápida actuación". Lo ha hecho durante la visita del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Otro indicio de que ese fuego fue intencionado es que los cuatro focos estaban en cunetas de carreteras y caminos. "El pirómano hizo casi el camino al revés de la Vuelta a España", ha dicho el alcalde en alusión al paso hace unos días del pelotón ciclista por el Miserà y otras carreteras de les Valls de la Marina. Enrique Moll ha revelado que la Guardia Civil ha reclamado al ayuntamiento las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la entrada al pueblo. Los investigadores revisarán los coches que circularon por Pego la madrugada de un incendio que los bomberos forestales y los del Consorcio de Alicante lograron frenar en plena noche.

El alcalde, el conseller y la oficial de la Policía Local charlan sobre el proyecto de la comisaria / Levante-EMV

El alcalde ha destacado que la Policía Local dio apoyo en el incendio con un dron de última generación con cámara térmica. "Es una herramienta muy útil", ha afirmado.

El alcalde y la concejala de Urbanismo, Laura Castellà, le han mostrado al conseller el proyecto de la comisaria de la Policía Local. La oficial Merche Sendra ha apuntado que el actual retén está "desfasado" y metido en el centro del pueblo. No es operativo. La plantilla la forman 18 agentes. Pego cuenta con un extensísimo término municipal y luego está el gran y escarpado territorio de les Valls (l'Atzúbia, la Vall de Gallinera, la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà). La nueva comisaría estará en las afueras de Pego, en un punto muy bien comunicado. Se aprovecha un viejo edificio, el del matadero. Se rehabilitará y convertirá en unas modernas dependencias policiales. Las obras suben a 1,3 millones. Las pagan el ayuntamiento y la Diputación de Alicante. El conseller ha afirmado que la Generalitat aportará "innovación tecnológica". Ha explicado que han desarrollado un software policial que mejora la coordinación y comunicación de las policías locales y los otros profesionales de las emergencias. También ha dicho que el Consell ha sacado una licitación para contratar a técnicos de emergencias en pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes.

Uno de los turnos de los bom¡beros feestalels / Levante-EMV

Mientras, Enrique Moll ha lamentado que la Guardia Civil esté cerrando cuarteles y recortando su presencia en los pueblos del interior de la Marina Alta. Pego ha salvado su cuartel, pero hay pocos agentes. La Policía Local se ve obligada a cubrir más y más servicios.

Camiones sin parar

El conseller, el alcalde y diversos concejales han visitado luego la base de los bomberos forestales en Pego. Cuenta con una plantilla de 14 bomberos. En cada turno, hay 6 bomberos. Esta base, una de las cuatro de la Marina Alta (las otras están en Benissa, Castell de Castells y la helitransportada de Cocoll), tiene un gran problema, el acceso. Da a la carretera de Pego a l'Atzúbia. Pasan constantemente grandes camiones. Lo hacen a bastante velocidad. Van y vienen de la cantera de Forna-l'Atzúbia. Se planteó construir una rotonda. La cosa no salió adelante. Otra opción era crear un carril para que los vehículos de los bomberos pudieran incorporarse al transitado vial. El conseller se ha comprometido a interesarse por las soluciones a este peligroso acceso.

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El alcalde ha insistido en que Pego se enfrenta a situaciones de seguridad que son de mucha entidad. El paso de la Vuelta a España obligó a trabajar a todos los agentes de la plantilla de la Policía Local. Este 11 de octubre la Gossa Sorda ofrece en Pego su último concierto ("L'últim aquelarre"). Como poco acudirán 17.000 personas (son las entradas a la venta), aunque lo más probable es que desembarquen en el pueblo de golpe 20.000 visitantes. "Es una afluencia como la del Carnaval en sus buenos tiempos", ha dicho la oficial de la Policía Local, Merche Sendra.