Un coche arrolla a un ciclista en el paso de peatones del Molí en Xàbia

Un coche ha atropellado este mediodía en Xàbia a un ciclista en el paso de peatones que está en frente de la discoteca Molí, en la muy transitada carretera del Pla. El paso de peatones cuenta incluso con señales luminosas. Ya han ocurrido otros atropellos. El ciclista es un turista holandés. El coche ha impactado con él y lo ha tirado al suelo. Se ha golpeado el hombro. Podría tener fracturada la clavícula. Además, presentaba una herida sangrante en un brazo.

En seguida han llegado patrullas de la Policía Local y los sanitarios, que han trasladado en la ambulancia al herido al hospital de Dénia.

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Un punto conflictivo

Este paso de peatones es uno de los puntos conflictivos de la red viaria de Xàbia. La movilidad es muy variada. Cruzan peatones, usarios de patinetes eléctricos, ciclistas... Y la normativa es clara: los ciclistas y quienes circulan en patinete deben bajarse y pasar caminando.