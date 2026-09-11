Cultura que hace papel en Dénia: "Blanca de saia", de Magda Añon, y "La casa de la luz", de Jacob Lorenzo, ya son libros

La cultura hace papel. "Blanca de saia", de Magda Añon Espert, escritora de Alginet, y "La casa de la luz", de Jacob Lorenzo, poeta de Cabra, Córdoba, ya son libros. Los libros llegan a los lectores. Los libros hacen lectores. Estas dos obras han ganado los recuperados premios de poesía Adolfo Utor Acevedo. Los galardones se anunciaron el pasado 25 de abril. Faltaba que los versos vieran la luz, la luz viva del papel y de esta edición magnífica de Godall edicions.

La Casa de Andalucía de Dénia acogió este jueves la presentación de las dos obras premiadas en un certamen que ha llegado a su 25 edición y que no se convocaba desde 2019. Se recitaron versos. Se recordó a Adolfo Utor Acevedo, el maestro que fundó la Casa de Andalucía en Dénia. Se recordó también a Pedro Ayala, el alma de estos premios (falleció en 2022). Asistieron los poetas Matilde Martínez, de Godall Edicions, y Jacob Lorenzo, el autor de "La casa de la luz", quien vestía una camiseta con un retrato de Lorca. Recitaron versos. La poesía, en este lugar tan andaluz y tan de Dénia, casa de añoranzas y de arraigo, conecta mundos. Lorca y Estellés están en los versos de Jacob Lorenzo y Magda Añon. La guitarra flamenca de Óscar Zolio y el violonchelo de Irene Carrión acentuaron los versos.

Los músicos acompañaron a los poetas que recitaron los versos / Levante-EMV

Estos premios los organizan la Fundació Baleària y la Casa de Andalucía. El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ya proclamó en abril, cuando se anunciaron los obras ganadoras, que estos galardones son un refugio: "Necesitamos cultura, poesía y acabar con los conflictos".

En la presentación de los libros, también intervinieron la escritora Àngels Gregori, el presidente de la Fundació Baleària, Ricard Pérez, y el presidente de la Casa de Andalucía de Dénia, Pedro González.

La Casa de Andalucía de Dénia, repleta de público / Levante-EMV

Dos magníficos poemarios

"La casa de la luz", el poemario de Jacob Lorenzo, construye imágenes poderosa: "Una casa que intentamos reconstruir piedra a piedra, un padre que permanece en los objetos, un amor al que regresamos atravesando el tiempo, una hoguera que arde frente a la noche, una puerta que está a punto de cerrarse". El autor recupera refugios (el de la infancia, por ejemplo). En estos versos hay ecos de Machado y de Lorca, métricas y ritmos que surgen mientras el poeta escucha al músico islandés Ólafur Arnalds y referencias cinematográficas ("como el rastro de fuego // que deja este DeLorean // llevándome al futuro").

Mientras, Magda Añon evoca la sensualidad del Xúquer y el fértil paisaje de huertas y naranjos. "La naturaleza entra en el cuerpo y el cuerpo regresa a la naturaleza". "El poemario defiende la capacidad de la poesía para conservar aquello que el tiempo y la violencia intentan borrar". La poeta hace explícitas en los versos sus influencias: Estellés, Kavafis, Pessoa, Rimbaud, Whitman...

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