El paseo del Arenal de Xàbia se resquebraja
El pavimento de gres cerámico acaba el verano muy deteriorado pese a que hace meses ya se cambiaron las baldosas que estaban rotas
Un paseo de mírame y no me toques. La baldosas de gres cerámico del paseo de la playa del Arenal de Xàbia no aguantan el peso del verano. Sí, el verano es de mucho trajín y de masificación. Es un gozo ver el paseo repleto de gente. Los turistas y vecinos lo recorren de punta a punta. Las baldosas soportan bien el peso de los pasos. Pero las máquinas (las de limpieza, por ejemplo) no son precisamente livianas. Y el pavimento acaba agrietado. Ahora, al acabar el verano, muchas baldosas están rotas y resquebrajadas.
Muchos bañistas caminan descalzos por el paseo. Presumen que es una superficie lisa. Pero hay baldosas rotas y con filos. Los bañistas se exponen a sufrir cortes y a clavarse una esquirla.
Las baldosas son frágiles. Se fracturan. Este paseo ya sufrió un gran estropicio en enero de 2020. El temporal Gloria desplazó los bancos de piedra (funcionan como muretes). El pavimento quedó hecho añicos. Pero tampoco hace falta un temporal histórico para que se rompan. Este suelo lleva mal el día a día. Las baldosas hexagonales son quebradizas.
Faena de "matalafer"
Antes del verano se sustituyeron las que estaban rotas. Pero es faena de "matalafer, de fer i desfer". Se cambian unas baldosas y, al poco, están rotas otras.
El mosaico de baldosas de gres cerámico se colocó en 2013. Fue todo un avance. Tras más de dos décadas de proyectos fallidos, se logró renovar el paseo del Arenal de Xàbia. Antes ofrecía una imagen que dejaba mucho que desear: chapucero pavimento de hormigón puro y duro. Las obras en el paseo subieron a dos millones de euros. Formaban parte del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana. Todos estaban encantados con las baldosas. Forman un puzle de colores suaves: crema, blanco y marrón muy claro. Pero se rompen. Este piso no está para muchos trotes.
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