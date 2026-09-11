Playas con mucha vida en septiembre en Dénia

Poco a poco, cambia la percepción respecto a los arribazones de posidonia oceánica. El último temporal ha alfombrado de arribazones de posidonia la orilla de la playa de la Marineta Cassiana, en Dénia. Los bañistas no se cabrean. El contrario. Empiezan a ser conscientes de que este manto significa que ahí abajo, en los fondos marinos dianenses, hay frondosas praderas de esta fanerógama marina. Esas praderas oxigenan el agua y generan riquisimos ecosistemas.

La orilla de la playa, alfombrada de arribazones de posidonia / A. P. F.

Los arribazones no son un estorbo. No son un problema. Son, de hecho, una bendición. En julio y agosto, cuando llega la avalancha de turistas, sí los hay que abominan de las "algas". Ahora, en septiembre, los bañistas saben que la playa está viva y que es del todo natural (natural con todas las letras) que los temporales saquen hojas de posidonia. El símil perfecto es ese de que los arribazones son lo mismo que la hojarasca en los bosques. A nadie le molesta que los bosques estén tapizados de hojas secas.

La playa es un gozo en septiembre / A. P. F.

Los bañistas asiduos de la Marineta Cassiana ya se han acostumbrado a los arribazones. Esta mañana un bañista estaba sentado en una de la sillas de la zona adaptada de baño. Había retirado la posidonia de su asiento. Los otros estaban repletos de hojas. Otros bañistas caminaban sobre la alfombra vegetal y entraban en el mar.

Ahora, en el final del verano, no hay tampoco tanta urgencia de retirar los arribazones. La playa recupera la calma.

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Estos turistas de septiembre no se agobian. Están en la playa a sus anchas. Y saben que se tienen el privilegio de disfrutar de ecosistemas vivos que cambian de un día para otro. La prueba más evidente de que estas playas están vivas es que este año, de nuevo, han nacido en el litoral dianense cientos de tortuguitas.