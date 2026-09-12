Fallece un bañista de 83 años en la playa del Arenal de Xàbia
Los socorristas y otros bañistas lo han visto flotando boca abajo y lo han sacado a la orilla, pero todos los intentos por reanimarlo han sido en balde
El hombre estaba pasando sus vacaciones con otros jubilados en un hotel del Arenal
Un bañista de 83 años ha fallecido esta mañana en la playa del Arenal de Xàbia. Los socorristas de la Cruz Roja y otros bañistas se han dado cuenta rápidamente de que había una persona que estaba flotando boca abajo en el agua. Lo han sacado rápidamente a la orilla. Los socorristas han empezado las maniobras de reanimación. No tenía pulso. En seguida han llegado la Policía Local (la patrulla estaba en la zona), que ha utilizado el desfibrilador para intentar recuperarle las constantes vitales, y ambulancias de Soporte Vital Básico y del SAMU. El equipo médico del SAMU le ha practicado técnicas de reanimación avanzada. No ha habido respuesta. El hombre ha fallecido.
Posible insuficiencia cardiaca
Estaba pasando sus vacaciones con otros jubilados en un hotel de la playa del Arenal. Esta mañana han decidido disfrutar de la playa. El mar está en calma y el día es espléndido. Todo apunta a que el bañista ha podido sufrir una insuficiencia cardiaca.
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