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La inundación de siempre en Xàbia

Un tramo de la calle Coll Verd, en la urbanización Cap Martí (cerca de la Granadella), permanecerá días y días anegado tras las lluvias de este jueves

El tramo anegado de la calle Coll Verd

El tramo anegado de la calle Coll Verd / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La inundación de siempre. Nadie diría que allí arriba, en la urbanización Cap Martí (cerca de la bajada a la Granadella), en el laberinto de chalés, se anegaran las calles. Pero sí. Xàbia arrastra errores urbanísticos que provocan estas cosas. La calle Coll Verd sigue inundada tras las lluvias del jueves. En esta hondonada se acumula mucha agua. El "charco" se mantendrá durante días.

Los coches pasan con mucho tiento. Los vecinos ya saben que el agua se estanca. Se lo toman con paciencia. Esperarán a que el agua se evapore. Y saben que, cuando llegue otro episodio de lluvias intensas o torrenciales, esta calle volverá a inundarse.

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