Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia que obliga a desalojar una finca

Los móviles los carga, a veces, el diablo. Un móvil cargando sobre un colchón (los colchones se prenden con facilidad) originó anoche, pasadas las 22.30 horas, un incendio en un piso de la calle Ramón Ortega de Dénia. El susto fue de aúpa. La Policía Local desalojó rápidamente la finca. La familia del piso del fuego avisó a sus vecinos para que bajaran a la calle. Esta familia tuvo que se luego atendida por los sanitarios por inhalación de humo (acudieron ambulancias de SVB y un equipo médico del SAMU). Todos están bien.

Los vecinos, alarmados, contemplaban desde la calle el resplandor rojo que se veía por las ventanas y el balcón de la vivienda. En seguida llegaron los bomberos del parque de Dénia (Consorcio de Alicante). Sofocaron las llamas. En el operativo también intervino la Policía Nacional.

El resplandor de las llamas observado desde otro piso de Ramón Ortega / Levante-EMV

El incendio ha causado importantes daños en el piso, un segundo de una finca de 5 alturas.

Los bomberos terminaron de sofocar las llamas y ventilar la vivienda y la finca sobre la 1.10 horas. Los vecinos pudieron volver a sus casas a tratar de conciliar el sueño.

En la extinción intervinieron un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de Dénia.

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Año crítico de incendios

Esta siendo un año de incendios de toda clase. Dénia ya ha vivido otros peligrosos incendios en pisos (el pasado marzo un fuego en un piso de la calle Pare Pere, iniciado también por un aparato eléctrico, causó cinco heridos por inhalación de humo). Además, el incendio de anoche se desató justo una semana después del que arrasó un descampado próximo al instituto Maria Ibars y obligó a desalojar a más de 200 vecinos.