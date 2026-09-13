Sigur Rós y la Simfònica del Vallès convierten Barcelona en un paisaje sonoro del norte

La entrada en la noche y el concierto como travesía

La travesía comenzó antes de sonar la primera nota.

La entrada al Auditori Fòrum ya formaba parte de la experiencia. Ante nosotros se abría la inmensa boca oscura del edificio mientras el cielo de Barcelona conservaba aún los últimos destellos del atardecer. Las paredes del auditorio, de un negro brillante, sostenían un techado altísimo salpicado de pequeñas luces y haces plateados que anunciaban lo que estaba por venir.

Entrábamos en la oscuridad para descubrir la luz.

La sensación era la de abandonar el mundo cotidiano y penetrar en otro territorio donde el tiempo quedaba en suspensión. Como quien entra en el interior de una cueva, o en la boca abierta de una ballena gigante, sabiendo que al otro lado le espera algo desconocido.

Sobre el escenario aguardaba un universo entero.

Los músicos fueron ocupando lentamente sus posiciones entre violines, violas, violonchelos, contrabajos, metales, percusión, piano, teclados y electrónica. Mientras, la sala se sumía en un silencio poco habitual. Las cuerdas afinaban, algún metal lanzaba sus últimas notas de calentamiento y, poco a poco, la expectativa se extendía por todo el recinto. Aquella enorme arquitectura humana ya anunciaba un concierto excepcional.

Entonces apareció el grupo.

Y comenzó el viaje.

Navegar entre la niebla

La primera parte estuvo dominada por el material de ÁTTA y por algunas de las composiciones más contemplativas del repertorio.

El recorrido comenzó con Blóðberg y continuó con piezas que parecían surgir unas de otras sin interrupción, como si formasen parte de una misma corriente submarina.

No era una sucesión de canciones. Era una navegación lenta por aguas profundas.

Apenas había interrupciones. Todo avanzaba como una corriente marina que arrastraba suavemente al oyente hacia zonas cada vez más profundas.

La calidad sonora era extraordinaria. Cada instrumento encontraba su lugar exacto dentro del conjunto. No había protagonismos individuales ni exhibiciones técnicas. Lo que llegaba al público era una única masa sonora orgánica y profundamente envolvente.

Y sobre aquella masa sonora flotaba la voz de Jónsi. Aguda, delicada y de una afinación extraordinaria, parecía llegar desde algún lugar remoto. Más que una voz humana, sonaba como un instrumento adicional suspendido sobre la orquesta, atravesando la sala con una claridad casi sobrenatural.

Pero la singularidad de Jónsi no reside únicamente en su voz. A lo largo del concierto reapareció uno de los gestos más característicos del universo de Sigur Rós: el uso del arco sobre la guitarra eléctrica. De sus manos surgían largas líneas sonoras, a medio camino entre un instrumento de cuerda clásico y una textura electrónica. En combinación con la orquesta, aquellas resonancias parecían borrar cualquier frontera entre banda de rock, ensemble contemporáneo y paisaje sonoro.

Las luces de tonalidad azul glaciar dominaron parte del concierto / E. C.

Mientras Jónsi ocupaba el centro emocional del escenario, el bajista Georg Holm y el multinstrumentista Kjartan Sveinsson sostenían con una discreción admirable la compleja arquitectura musical de la noche. Bajo, teclados, percusión, electrónica y arreglos actuaban como corrientes invisibles que impulsaban lentamente la travesía.

La iluminación acompañó ese recorrido. Los azules glaciares y los blancos lechosos dominaban el escenario. El humo escénico difuminaba los contornos y convertía a la orquesta en un paisaje más que en un conjunto de músicos.

Durante algunos momentos tuvimos la sensación de viajar dentro de una inmensa ballena negra que avanzaba lentamente por aguas abisales. En otros, era como contemplar una aurora boreal naciendo desde el fondo del océano.

La música respiraba. La sala respiraba.

Y el silencio se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Robert Ames y la arquitectura invisible

Tan sorprendente como la música fueron el silencio y esa arquitectura invisible que creó Robert Ames.

Más de dos mil personas permanecimos en un silencio absoluto. No el silencio incómodo de quien espera algo. No el silencio disciplinado de quien obedece. Era un silencio nacido de la fascinación.

El público guardó durante el concierto un reverencial silencio que nacía de la fascinación / E. C. O.

Pocas veces puede verse a un auditorio entero escuchando con semejante concentración. Nadie parecía querer romper el hechizo. Durante muchos momentos sólo existían la música y la respiración colectiva del público. Miles de personas compartiendo una misma experiencia de atención profunda.

En el centro de aquel organismo musical se encontraba Robert Ames. Su figura aparecía con frecuencia convertida en una silueta entre la niebla y los haces de luz.

No buscaba protagonismo. Su dirección parecía construida desde la escucha. Cada gesto organizaba el delicado equilibrio entre orquesta, banda y espacio acústico. Parecía modelar corrientes de energía.

La música no avanzaba por impulsos. Respiraba. Y él respiraba con ella.

Su figura alargada acabó formando parte del espectáculo visual. Más que marcar entradas y compases, bailaba dentro de la propia música.

Una playa para recuperar el aliento

Tras una hora de inmersión llegó uno de los momentos más hermosos de la velada.

Una delicada pieza para piano apareció como una playa silenciosa después de una larga navegación.

Fue la llegada a una orilla.

La música nos depositó suavemente en tierra firme y nos permitió recuperar el aliento. El descanso posterior adquirió un significado inesperado.

No era una interrupción. Era parte del viaje.

Veinte minutos para respirar aire de superficie, recuperar el pulso y contemplar el océano sonoro que acabábamos de atravesar antes de volver a sumergirnos.

La memoria y la emoción

La segunda parte modificó sutilmente el paisaje.

Aparecieron algunas de las composiciones más queridas por los seguidores de la banda. La música empezó a mirar más hacia la memoria emocional de quienes llevamos años acompañando a Sigur Rós.

Si la primera mitad había sido contemplativa, la segunda resultó profundamente humana.

Especialmente memorable fue Untitled #1 (Vaka). Durante varios minutos la sala permaneció en un silencio casi religioso. Parecía que nadie quería romper el hechizo.

La música ya no describía paisajes: dibujaba recuerdos. La iluminación abandonó los tonos glaciares de la primera parte y se volvió más cálida. Profundos rojos carmesí cubrieron el escenario y transformaron la niebla en una materia casi tangible. Los músicos aparecían y desaparecían entre las sombras como figuras surgidas de la memoria. La orquesta parecía un único organismo respirando al ritmo de la música. Aquellas columnas de luz roja como brasas flotando en la oscuridad, acompañaban la evolución de las piezas sin imponerse a ellas.

Música y luz avanzaban juntas. Ya no evocaban paisajes remotos. Evocaban algo más íntimo: recuerdos, pérdidas, belleza y emociones compartidas.

Durante esos minutos, el Auditori Fòrum quedó suspendido fuera del tiempo.

Cuando parecía que la experiencia no podía ser más inmersiva, del lateral izquierdo del escenario comenzaron a emerger discretamente las voces del Cor Francesc Valls. No entraron. Emergieron. Como si hubieran permanecido ocultas durante toda la noche esperando el instante preciso. Las voces formaron un bloque compacto que añadió una dimensión completamente nueva al paisaje sonoro. La música adquirió una amplitud diferente. Más aérea. Más espiritual. Más luminosa. De pronto, el viaje alcanzó una nueva escala.

Ára bátur, Hoppípolla y el abrazo de la luz

Los momentos culminantes llegaron en la recta final.

Ára bátur fue probablemente el instante de mayor intensidad emocional de toda la noche. La presencia del coro convirtió la interpretación en algo cercano a un ritual colectivo. Las voces parecían elevarse desde la oscuridad mientras la orquesta desplegaba toda su amplitud expresiva.

Después llegó Hoppípolla, recibida con una emoción especial por el público. La luz comenzó a abandonar el escenario. Los haces luminosos dejaron de iluminar exclusivamente a los músicos y empezaron a extenderse por las butacas.

Otra imagen del concierto de Sigur Rós en Barcelona / E. C. O.

Durante unos minutos desaparecieron las fronteras. Ya no había escenario ni público. La música nos envolvía a todos. Lo que hasta entonces había sido contemplación se convirtió en participación.

La experiencia dejó de estar delante de nosotros. Estaba a nuestro alrededor.

El viaje concluyó con Avalon. No hubo explosión final. No hubo grandilocuencia. Fue una despedida serena y luminosa. Como el último resplandor de una aurora boreal antes de desaparecer en la noche.

El eco de la música permaneció en la sala incluso después de extinguirse la última nota.

Durante unos segundos nadie quiso romper aquel instante.

Y entonces regresó la realidad. La totalidad del Auditori Fòrum se puso en pie. Los aplausos, los vítores y los suspiros de emoción irrumpieron de golpe, quebrando el silencio reverencial que había unido a miles de personas durante más de dos horas.

Aquella noche, Sigur Rós no vino a Barcelona a presentar un repertorio. Vino a construir una experiencia inmersiva. Durante más de dos horas nos llevó desde las aguas profundas de ÁTTA hasta la luminosidad final de Avalon, acompañado por la Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor Francesc Valls y la dirección de Robert Ames.

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Había sido más que un concierto, más incluso que una celebración colectiva de la música. Y durante unas horas, Barcelona dejó de ser una ciudad. Se convirtió en un paisaje del norte, de hielo, niebla y luz, donde miles de personas navegamos juntas por el mismo océano sonoro antes de regresar lentamente a la superficie.