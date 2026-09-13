Presión turística
Otro verano de piruetas y rugidos en la costa más recóndita de Xàbia
Las motos acuáticas ciñen como una exhalación el litoral de acantilados y pasan por estrechos prohibidos como los "freus" del Portitxol y de l'Illa del Descobridor
En Xàbia, ruge el verano. Ese sonido, entre la motosierra y las gárgaras (así lo describió David Foster Wallace), llega a la costa más recóndita, a los acantilados en los que presumiblemente debería reinar el silencio. De repente, el rugido desgarra la calma. Xàbia deja atrás otro verano de furor de motos acuáticas. Estas excursiones a todo trapo están de moda. Las motos dibujan la estela y son como un trueno.
Ya se sabe que el litoral de Xàbia es el de más presión náutica de la Comunitat Valenciana. Amarran a las boyas y echan el ancla lanchas, yates, catamaranes... barcos de toda laya y condición. Los navegantes suelen pasar el día en las ensenadas de la Cala Blanca y la cala Sardinera, en el Portitxol, en el Cap Negre, en En Caló o en la Granadella. Las motos acuáticas representan otra modalidad de turismo náutico. Es un turismo acelerado, frenético. Las motos pasan como una exhalación. Desde miradores turísticos como el de la Falzia, se las ve pasar a todo trapo por el «freu» del Portitxol. Este estrecho entre l’Illa y la playa de la Barraca está balizado y, sobre el papel, no pueden entrar embarcaciones a motor. Pero la realidad es muy distinta. Es un coladero. Las motos pasan a todo meter.
Y también ciñen a toda velocidad el Cap Prim, el Cap Negre o el Cap de la Nau. De repente, aparece en el horizonte el escuadrón de motos. Unas van a rebufo de otras. Hay excursiones que viajan en paralelo.
Turismo de acrobacias
Las motos acuáticas arrastran otras modalidades de turismo náutico de mucha acrobacia. Este verano, en una costa en teoría recóndita como la del recodo de la Falzia y el Cap Negre (esta ensenada rivaliza en masificación de embarcaciones con la cala Sardinera), se ha visto lo impensable. Los bañistas «volaban». Lo hacían sobre el flyboard, la tabla aerodeslizante conectada con una manguera a una moto acuática.
Las piruetas con chorros a presión llegan a un litoral, el de acantilados, donde cada verano la presión náutica va a más.
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