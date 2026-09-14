Benitatxell abre la inscripción para sus huertos urbanos e impulsa dos jornadas de horticultura ecológica

Los huertos urbanos de El Poble Nou de Benitatxell ya tienen fecha para empezar a dar sus primeros frutos. El Ayuntamiento ha hecho pública la convocatoria para la asignación de las parcelas municipales, que vendrá acompañada de una completa programación formativa sobre cultivo ecológico.

Las personas interesadas en disponer de una parcela deben solicitar su huerto urbano enviando un correo electrónico a info@agricologia.es o por teléfono o WhatsApp al 615398238. La adjudicación de las plazas se realizará por estricto orden de inscripción.

Los huertos urbanos de Benitatxell / Levante-EMV

La primera cita del programa tendrá lugar el 30 de septiembre a las 16:00 horas en los propios huertos urbanos (ubicados en los Pous de l’Abiar). Durante la jornada se impartirá la charla ‘Introducción a la horticultura’, un encuentro ideal para aprender las nociones básicas sobre el cultivo ecológico.

La programación continuará el 2 de octubre, también a las 16:00 horas en Pous de l’Abiar, con la jornada ‘Diseño de un huerto ecológico familiar’. Este taller práctico servirá como complemento formativo para enfocar la planificación, diseño y gestión sostenible de la parcela.

Compartir hábitos saludables

Tal como ha destacado el concejal de Agricultura, Javi Cabrera, “queremos que los huertos urbanos sean mucho más que un pedazo de tierra para cultivar; buscamos crear un punto de encuentro vecinal donde compartir hábitos saludables, aprender juntos y fomentar una agricultura respetuosa con nuestro entorno”. Para conseguirlo, Cabrera ha señalado la importancia del acompañamiento formativo. “Saber cómo preparar la tierra y planificar los cultivos ecológicos es clave para que el proyecto sea todo un éxito. Animamos a todos los participantes a sumarse a estas jornadas para resolver dudas y sacarle el máximo rendimiento a sus parcelas”.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, el fomento del autoconsumo saludable y la creación de espacios de encuentro intergeneracional en el municipio.