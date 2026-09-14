Calp presenta el "Otoño Cultural 2026" con 30 propuestas culturales para todos los públicos

El Ayuntamiento de Calp ha presentado la programación del "Otoño Cultural 2026" con un un total de 30 actividades culturales que se desarrollarán desde el 23 de septiembre hasta final de año. La agenda combina grandes producciones de ámbito nacional e internacional con propuestas locales, abarcando disciplinas como la música, el teatro, las artes visuales y la recreación histórica.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la presentación oficial del futuro Museu d'Art Urbà (MAU), que mostrará las 21 manifestaciones artísticas que convertirán el centro histórico del municipio en un espacio de exposiciones permanente al aire libre. Esta iniciativa se complementará en octubre con la XI edición del Concurso de Pintura Rápida en el casco antiguo, y con una recreación histórica de la vida y costumbres de la antigua Roma en el yacimiento arqueológico de los Baños de la Reina, organizada por la asociación Prima Legio.

En el terreno musical, la programación incluye la actuación de la orquesta de cámara ucraniana Camerata Odesa, que interpretará "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, así como un concierto de la Orquesta de Cámara de la Comunitat Valenciana. La guitarra tendrá también su espacio con el espectáculo "Sonatinas", a cargo de Hugo Moltó, y con el proyecto "Serenade", que reunirá al músico local Darío González y al violonchelista Alfons Rochera. Completan el cartel musical las actuaciones de Francisco y Tamara, Solera Artística y el ballet Gala Star, la parada en Calp del violinista flamenco Paco Montalvo en el marco de su gira mundial, y la retransmisión gratuita en directo desde el Covent Garden de Londres de sus producciones de ballet y ópera.

En cuanto al teatro, la programación incluirá dos de los espectáculos más destacados de la cartelera nacional: "La cuisine de ma cousine", de la compañía La Cubana, y "Corta el cable rojo", un espectáculo de improvisación que triunfa por toda España. A ellos se suma "La mujer de negro", una de las producciones de terror teatral más reconocidas, con una puesta en escena inmersiva. La programación familiar y de humor estará representada por el monólogo de Maru Candel y distintas propuestas de teatro para todos los públicos, mientras que noviembre acogerá la decimoquinta edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur "Antonio Ferrer el Cartero".

El talento local tendrá también un papel destacado con las actuaciones de la Unión Musical Calp-Ifach, la Asociación ClaudeFa, la Coral Ifach, els Xirimiters del Carellot, la Xaranga la Xarlotà, la Rondalla de Calp y el coro rociero de la Casa de Andalucía.

"Amplia, diversa y de gran calidad"

El concejal de Cultura, Guillermo Sendra, ha destacado que "la programación que hemos elaborado para este otoño es una propuesta amplia y diversa, de gran calidad y pensada para todos los públicos".

Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha señalado que "la oferta cultural que ofrecemos en Calp es de primer nivel, ofreciendo grandes propuestas culturales nacionales e internacionales pero sin olvidar a nuestros artistas locales".