Colas y tensión en la barrera de la Granadella de Xàbia: la cala, a tope también los fines de semana de septiembre

La Granadella no termina de sacudirse la presión turística. Ahora, en septiembre, la cala recupera cierta calma entre semana, pero los sábados y domingos regresa el tropel de bañistas. Este fin de semana ha sido el último de guagua (el transporte público mitiga la saturación de coches). Pero hay bañista que llegan convencidos de que podrán bajar con sus coches a esta cala de Xàbia. Y, si no han madrugado, se topan con la barrera.

Barrera bajada y bloqueo de coches este sábado en la carretera que baja a la Granadella / A. P. F.

Y el sábado los bañistas que se llevaron el chasco de tropezar con la barrera fueron unos cuantos. Algunos se enfadaron. Se vivieron momentos de tensión. Se formó una cola de coches digna de pleno agosto. El controlador explicaba a los conductores más discutidores que en el zigzag de la Granadella, la calle Pic Tort, no quedaba aparcamiento libre. Pero ellos insistían en que seguro que quedaba alguna plaza. Los coches de los conductores que se resistían a dar la vuelta bloqueaban el acceso. Y la cola era cada vez más larga.

Noticias relacionadas

La hilera de coches aparcados en la calle Pic Tort de la Granadella / A. P. F.

Turistas de "pensat i fet"

Los fines de semana de cielo radiante y mar en calma van a seguir siendo de notable afluencia en la Granadella y el Portitxol. No es lo de julio y agosto, pero se le parece. Este sábado los coches aparcados llegaban hasta arriba de la hilera de estacionamiento del zigzag del Pic Tort. Estos turistas que llegan a pasar el día apuran hasta el final el buen tiempo. Es una escapada de "pensat i fet". Si luce el sol, los bañistas cogen el montante (neveras, tablas de paddle surf, kayak, sombrillas y hamacas) y conducen hasta las calas. Algunos se frustan si, después del viaje en coche, se topan con la barrera. No pensaban que esa idea que ellos han tenido de improvisar un "día de calitas" en septiembre se la ha ocurrido también a otros tantos bañistas.