La concentració parcel·lària de la Marjal de Pego-Oliva entra en la seua fase final
L’Ajuntament aborda amb la Secretaria Autonòmica d’Agricultura els últims passos del procés, les millores del parc natural i de la Cambra Agrària i la situació del cultiu de l’arròs a Pego
Ultimant la definició de la concentració parcel·lària. Una delegació de l’Ajuntament de Pego, formada per l’alcalde, Enrique Moll; la regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Laura Castellà; i el regidor d’Hisenda, Turisme, Serveis i Obres, Ricardo Sendra, s’ha reunit amb el secretari autonòmic d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana, Vicente Tejero, per abordar diferents assumptes relacionats amb l’agricultura i els espais naturals del municipi.
El principal assumpte tractat durant la trobada ha sigut la concentració parcel·lària de la Marjal de Pego-Oliva, una reivindicació històrica dels propietaris i agricultors de la zona que es troba ja en la seua última fase.
Durant la reunió s’ha informat que pròximament es publicarà el document definitiu de la concentració parcel·lària, un pas que permetrà continuar amb els últims tràmits del procés.
Una vegada completada esta fase, es procedirà a l’entrega de les finques resultants als seus propietaris. Posteriorment es realitzarà l’actualització cadastral i es continuarà amb la formalització documental de les noves parcel·les, incloent-hi l’entrega de les corresponents escriptures i la seua incorporació al Registre de la Propietat.
Des de l’Ajuntament de Pego s’ha incidit en la importància de continuar avançant en un procediment llargament esperat i poder culminar definitivament una actuació de gran transcendència per als propietaris i per a l’activitat agrícola de la Marjal.
Millores al parc natural
Un altre dels assumptes abordats ha sigut el projecte de millora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. La delegació municipal ha sol·licitat que s’agilitze la seua redacció per poder avançar en les diferents actuacions previstes.
Entre les millores plantejades, es troben l’habilitació de cinc observatoris, la instal·lació de passarel·les a la via pecuària, el reforç dels passos, la retirada d’enderrocs, la creació i adequació de punts de visita i diferents actuacions de millora de les canalitzacions i dels camins del parc natural.
L’objectiu és continuar millorant les infraestructures d’un dels espais naturals més importants del municipi, compatibilitzant la seua protecció ambiental amb els usos agrícoles i les possibilitats de gaudi i visita de la Marjal.
Presevar el cultiu d’arròs
La trobada també ha servit per posar damunt la taula la situació del cultiu i la producció de l’arròs a Pego, una activitat estretament vinculada a la història, el paisatge i la tradició agrícola de la Marjal.
Des de la Generalitat s’han compromés a propiciar una reunió del conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, amb les associacions arrosseres, amb l’objectiu d’abordar directament amb el sector les diferents qüestions que afecten actualment el cultiu i la producció d’arròs al municipi.
La intenció és analitzar conjuntament les necessitats dels productors i estudiar possibles mesures que contribuïsquen a millorar les condicions del cultiu i garantir la seua continuïtat, amb l’objectiu de protegir i salvaguardar una tradició arrossera que forma part de la identitat agrícola de Pego.
Actuacions a la Càmara Agraria
Finalment, els representants municipals s’han interessat per les línies de subvencions disponibles per a la millora de la Cambra Agrària de Pego, un espai d’importància per al sector agrícola i per al municipi.
En concret, el consistori planteja impulsar actuacions en matèria d’accessibilitat, climatització i eficiència energètica, amb l’objectiu d’adequar i modernitzar les instal·lacions.
L’Ajuntament de Pego continuarà treballant conjuntament amb la Generalitat i fent seguiment dels assumptes abordats durant la reunió per culminar la concentració parcel·lària, avançar en les millores de la Marjal i la Cambra Agrària i contribuir a garantir el futur del cultiu de l’arròs a Pego.
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