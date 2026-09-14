Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos

Otro aparatoso accidente en la Marina Alta. Una furgoneta se salió ayer domingo de la calzada y cayó a un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos. El vehículo quedó volcado. El conductor estaba atrapado y tuvieron que acudir los bomberos del parque comarcal de Dénia a liberarlo.

Mientras, un equipo médico de SAMU estabilizó al herido y luego lo trasladó al hospital de Dénia.

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El verano ha sido crítico en accidentes de tráfico en la Marina Alta. Han ocurrido gravísimos siniestros en la variante de Benissa, en la AP-7 y en la N-332, vías todas principales de tráfico. El accidente de este domingo demuestra que también hay que conducir con mucha precaución por los caminos rurales de la comarca.