Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos Corberán y Ron GourlayBraulio VázquezEntrenadoresRonda NorteVilavellaMarihuanaNueva candidata Fallera Mayor
instagramlinkedin

Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos

Los bomberos liberaron al conductor y un equipo médico del SAMU lo estabilizó y trasladó al hospital de Dénia

La furgoneta quedó volcada dentro del barranco

La furgoneta quedó volcada dentro del barranco / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Gata de Gorgos

Otro aparatoso accidente en la Marina Alta. Una furgoneta se salió ayer domingo de la calzada y cayó a un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos. El vehículo quedó volcado. El conductor estaba atrapado y tuvieron que acudir los bomberos del parque comarcal de Dénia a liberarlo.

Mientras, un equipo médico de SAMU estabilizó al herido y luego lo trasladó al hospital de Dénia.

Noticias relacionadas

Verano crítico en accidentes de tráfico

El verano ha sido crítico en accidentes de tráfico en la Marina Alta. Han ocurrido gravísimos siniestros en la variante de Benissa, en la AP-7 y en la N-332, vías todas principales de tráfico. El accidente de este domingo demuestra que también hay que conducir con mucha precaución por los caminos rurales de la comarca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents