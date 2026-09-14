Salvem la Vall alega al nuevo Plan General de Benissa: ¿Se puede seguir construyendo sin tener garantizada el agua?

Esa visión de que cada pueblo es un "solar" urbanístico independiente está más que superada. Salvem la Vall, la plataforma que sigue dando batalla al PAI de 488 chalés con piscina de Llíber (PAI Medina), ve claro que los nuevos planeamientos urbanísticos no pueden obviar la realidad de la Marina Alta y el posible agotamiento de las reservas de agua (acuíferos salinizados) o de la capacidad eléctrica. No se puede seguir construyendo a troche y moche. La plataforma apela a abordar los planes generales de ordenación urbana desde "la sostenibilidad territorial y la seguridad hídrica".

Esta entidad ha presentado alegaciones al Plan General de Benissa. Exige que la planificación territorial abra el foco y tenga en cuenta "una realidad evidente: el agua, los acuíferos, el paisaje, los espacios naturales, la movilidad y las infraestructuras son recursos compartidos cuyo funcionamiento y conservación dependen de decisiones que trascienden los límites administrativos de cada municipio". Pide que Benissa incorpore en su plan general "una evaluación rigurosa de los impactos supramunicipales".

El recurso más valioso es el agua. La plataforma califica de "inaceptable" que se prevean nuevos desarrollos "sin demostrar previamente que existe agua suficiente y legalmente disponible". Las alegaciones van a lo concreto. Inciden en que el acuífero de la "Depresión de Benissa" no es infinito, sino que debe tenerse en cuenta el cambio climático, la disminución de la recarga y la progresiva intrusión marina.

Salvem la Vall plantea que debe ser obligatorio incorporar "escenarios de cambio climático en la evaluación ambiental y territorial del planeamiento".

Noticias relacionadas

El impacto del PAI de Llíber

Alude en concreto al PAI de Llíber, desarrollo que linda con el término municipal de Benissa. Asegura que tendrá "repercusiones territoriales e hídricas" que van más allá del ámbito de Llíber. "Puede afectar a recursos que son compartidos por toda la comarca". Los 488 chalés con piscina, al construirse en la entrada desde Benissa al Pla agrícola de Llíber y a la Vall de Pop, alteran el paisaje. Además, los municipios de este valle sufren históricamente escasez de agua potable. Este verano, de hecho, los ayuntamientos han pedido a los vecinos que cerrarán lo más posible el grifo y no llenaran piscinas ni regaran jardines.