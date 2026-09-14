El Trinquet de Benissa vuelve a la partida con nuevo pavimento tras casi 70 años

El Trinquet Municipal de Benissa ha vuelto a ser escenario de una jornada de pilota valenciana con un motivo especial: el estreno de su nuevo pavimento. Después de casi siete décadas, el Trinquet ha renovado por primera vez su suelo, mejorando sus condiciones para continuar acogiendo partidas al máximo nivel.

La inauguración del nuevo pavimento del trinquet / Levante-EMV

La jornada de estreno estuvo acompañada de dos partidas de la Copa Caixa Popular que permitieron comprobar sobre el terreno las nuevas condiciones del trinquet. La partida d’Escala i Corda entre Giner y Tomás contra De la Vega, Salva y Carlos, culminó con victoria para la pareja de la Marina Alta, que se impuso en una partida que puso el broche deportivo al estreno del renovado espacio.

Una de las emocionantes partidas que se jugaron en el renovado trinquet / Levante-EMV

La actuación realizada por la Concejalía de Deportes ha supuesto una inversión de 47.606,77 euros y ha permitido sustituir el antiguo pavimento de terrazo, que se mantenía desde la inauguración del trinquet en 1957.

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Promover la pilota

Con esta renovación, el Trinquet Municipal afronta una nueva etapa con unas instalaciones mejoradas y preparadas para seguir acogiendo partidas y potenciando nuestro deporte más autóctono entre los jóvenes desde las escuelas deportivas municipales. Una puesta a punto que recupera un espacio histórico para la pilota valenciana y que vuelve a situarlo como uno de los puntos de referencia para los aficionados a este deporte en Benissa, la Marina Alta y todo el territorio valenciano.