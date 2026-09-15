Accidente laboral en Xàbia: un trabajador cae de 7 metros en un chalé en obras de la Corona
El trabajador, de entre 40 y 50 años, no ha llegado a perder el conocimiento, pero se ha dado un fuerte golpe y presenta fracturas; de ahí que lo hayan inmovilizado totalmente
Evacuarlo ha sido complicado: bomberos y sanitarios lo han sacado por una pedregosa ladera
Un trabajador ha caído esta mañana desde entre 6 y 7 metros de altura en un chalé en obras en la exclusiva urbanización La Corona de Xàbia. Se ha dado un fuerte golpe y, en principio, según las fuentes consultadas, podría tener, como poco, fracturada una pierna. Tiene entre 40 y 50 años. Sus compañeros han avisado de inmediato. Han acudido rápidamente patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como un equipo sanitario de SVB y un equipo médico del SAMU. Han intervenido también los bomberos, ya que evacuar al herido resultaba muy complicado.
Complicada evacuación
Los sanitarios han estabilizado al trabajador. Los bomberos lo han inmovilizado en una camilla. Entre todos lo han subido por una pedregosa ladera. Ha sido una tarea complicada y agotadora. El trabajador ha estado consciente en todo momento.
El obrero estaba trabajando en la cubierta de un chalé en obras. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente laboral. En el momento de elaborar esta información todavía se estaba sacando al herido por la escarpada ladera. La ambulancia del SAMU lo trasladará al hospital de Dénia.
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