El bus hace el agosto en Dénia: 2.216 viajeros lo utilizaron al día y 41.540 cogieron la línea de les Marines y las playas

El nuevo servicio de transporte público Bus Dénia ha hecho el agosto en agosto. El número de vecinos y turistas que decidieron dejar el coche y subirse al autobús es muy positivo. Durante el gran mes turístico, utilizaron el transporte público nada menos que 68.700 viajeros. El incremento respecto a agosto de 2019, mes de referencia, ya que fue en el que la anterior empresa consiguió su techo de usuarios, es del 30,9 %. Entonces utilizaron el autobús 52.473 personas. El aumento respecto a julio de este año es del 8,6 %. Ese mes se subieron al bus 63.246 pasajeros. Mientras, en la primera quincena de junio, la de puesta en marcha del nuevo servicio, el transporte público lo utilizaron 28.776 usuarios.

Este mes de agosto la media de pasajeros al día ha sido de 2.216. Que el transporte público se va consolidando como una forma fácil y cómoda de moverse por Dénia lo constata que las horas de más uso han sido las habituales de ocio, las de salir a pasear y cenar. Los turistas y vecinos saben que es entonces, en verano, cuando hay más problemas para circular y encontrar aparcamiento. Con el autobús se mueven sin problemas. De hecho, las franjas de más viajeros han sido la de las 19 a 19.59 horas, con 6.227 usuarios, la de las 23 a 23.59 h., con 4.808, y la de las 20 a 20.59 h., con 4.686.

El autobús hace camino. Va a más. Las líneas de playa han tenido una acogida especialmente destacada. La de les Marines, la L3, ha concentrado el 60,5 % de los viajeros (41.540). La línea de Costa Calma (llega hasta les Deveses, en el límite con Oliva), la L2, es la que presenta la mejor ocupación media de la red (casi 18 pasajeros por expedición, un 39 % por encima de la media de las otras líneas). Respecto a 2019, la L2 aumenta en un 97 % y la línea de les Marines registra 5.562 viajeros más. El nuevo servicio de bus tiene mucho tirón.

Las Líneas 2 y 3, las más usadas

Así las cosas, a los autobuses de la línea 1 se han subido 4.267 viajeros, a los de la línea 2 12.716, a los de la L3 41.540, a los de la L4 9.432 y a los de la L5 745.

Es muy destacable el uso de abonos y de títulos de transporte. El Bono 10 es el que registró más cargas durante el mes de agosto.

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Mientras, el servicio nocturno ha subido en un 20 %. En julio lo utilizaron de media al día 104 viajeros. En agosto, lo han usado 124 vecinos y turistas.