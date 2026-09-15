Alarma en Xàbia por un incendio en el Saladar que ya ha obligado a desalojar a los primeros vecinos

Enésimo incendio en el Saladar de Xàbia. Esta tarde, sobre las 19 horas, ha saltado la alarma. Ha comenzado a salir humo. Las llamas se situaban cerca del Camí de les Moreres, un camino de tierra que lleva al pinball y a alguna vivienda. Las llamas avanzaban empujadas por el viento. Se echan encima de las fincas de apartamentos del Segon Muntanyar. Se ha pedido a los vecinos de la zona (calle Atenas) que cierren las ventanas para protegerse del humo.

Alfons Padilla

La Policía Local y la Guardia Civil han acudido rápidamente y han desalojado el pinball y las viviendas más próximas. El humo ya se ha echado encima del camino, lo que dificulta atacar el fuego por tierra. También se ha pedido a los niños que jugaban en un campillo de bicicletas que salieran rápidamente de allí.

La Guardia Civil y la Policía Local escoltan el coche de una vecina desalojada / A. P. F.

El viento empuja el humo hacia los apartamentos del Segon Muntanyar. Los bomberos del parque de Dénia, Protección Civil de Xàbia y los bomberos voluntarios de Balcón al Mar ya están luchando contra las llamas. La hora a la que se ha iniciado el incendio complica que puedan participar medios aéreos. No obstante, en los primeros momentos ya los efectivos de extinción están frenando el avance del fuego y, si todo va bien, es muy posible que controlen el incendio con rapidez.

Los agentes controlan el camino de acceso mientras llega Protección Civil / A. P. F.

El incendio de todos los veranos en el Saladar

Es el enésimo incendio que sufre el Saladar, un antiguo humedal. Se escuchaba el estallido de las cañas secas. Están ardiendo cañaveral y matorrales. Prácticamente todos los veranos hay un susto en esta zona de Xàbia, que está junto al núcleo urbano del Arenal. Y este verano no ha sido una excepción. El Saladar vuelve a arder y los vecinos (hay apartamentos alrededor del antiguo humedal) siguen con inquietud el avance de las llamas.

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Un vecino observa el fuego desde la azotea de una finca del Arenal / Levante-EMV

Están combatiendo las llamas un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Dénia (un vehículo de mando y jefatura, una bomba nodriza pesada y una bomba forestal pesada), el retén itinerante de la Marina Baixa y tres unidades de bomberos forestales.