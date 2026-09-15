Benissa reúne a representantes europeos para compartir experiencias y avanzar hacia un deporte más sostenible dentro del proyecto C-Hermes

El Ayuntamiento de Benissa acoge estos días la visita de una delegación de representantes de diferentes países europeos en el marco de C-Hermes, un proyecto financiado por la Unión Europea con más de 50.000 euros que apuesta por un deporte más sostenible, innovador y educativo.

Durante los días 15 y 16 de septiembre, representantes de Italia, Países Bajos, Alemania, Polonia, Portugal y Bulgaria participan en diferentes sesiones de trabajo, visitas y actividades para compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas en torno al deporte y su relación con la sostenibilidad y la educación.

La primera jornada, que se desarrolla en el Ayuntamiento de Benissa, incluye la presentación del municipio y de su estrategia deportiva, así como diferentes sesiones de trabajo sobre conocimiento, formación, capacitación y gestión del proyecto. En este contexto, Benissa expondrá algunas de sus iniciativas vinculadas al deporte sostenible.

La jornada también aborda la organización sostenible de eventos deportivos y cuenta con una ponencia especializada sobre deporte y sostenibilidad, además de sesiones destinadas a mejorar la colaboración y el intercambio de experiencias entre las entidades participantes.

La Fustera, el Palau Sant Pere, la piscina, el Trinquet...

El miércoles 16 de septiembre, el programa se trasladará a la zona de La Fustera, donde se desarrollarán sesiones sobre las acciones piloto del proyecto, comunicación y difusión, así como una actividad en el Club Náutico Les Bassetes. La jornada concluirá con las conclusiones y próximos pasos del encuentro. Además, las delegaciones podrán conocer algunas de las principales instalaciones deportivas municipales, como el Palau Sant Pere, la piscina municipal, el Trinquet y el campo de fútbol y las instalaciones escolares.

C-Hermes tiene entre sus principales objetivos mejorar la organización de los eventos deportivos, fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes e incorporar criterios de sostenibilidad, como la reducción de residuos, el uso responsable de los recursos y la promoción de una movilidad más sostenible.

El proyecto cuenta con la participación de entidades de diferentes países europeos, entre ellas la Federazione Ciclistica Italiana, Casa da Juventude de Amarante, TS Iron Man, SPORTSROOM, Alterevo y Blankcon, además del Ayuntamiento de Benissa.

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La visita refuerza la participación de Benissa en proyectos europeos y permite establecer nuevas vías de colaboración e intercambio de conocimiento en torno al deporte, la educación y la sostenibilidad, situando al municipio como espacio de encuentro para compartir experiencias y avanzar hacia modelos deportivos más responsables e innovadores.