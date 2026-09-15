Benitatxell limpia a fondo la cala de Testos: retiran basura, hamacas y neveras rotas y hasta unas parrillas

Los bañistas aprenden poco a poco. Demasiado poco a poco. Ya no es lo de otros años, cuando había rincones (sobre todo, al pie de la última pared del descenso a la cala) en los que se acumulaba mucha basura. Pero todavía hay que llevar a cabo al terminar el verano una limpieza meticulosa de la cala de Testos, en el Poble Nou de Benitatxell, y retirar basura variopinta. Este lunes los trabajadores municipales, Protección Civil, los técnicos de Medio Ambiente y Residuos y los concejales Javi Cabrera y María José Ivars se emplearon a fondo para borrar el rastro del incivismo.

Hamacas rotas y abandonadas en la cala / Levante-EMV

Recogieron la basura habitual (plástico y latas, básicamente), así como hamacas y neveras rotas. También se llevaron unas parrillas. Este último residuo denota que se ha prendido fuego en la cala, algo que está, evidentemente, prohibido y que, además, es muy peligroso.

Participantes en la limpieza de la cala de Testos / Levante-EMV

Los participantes en esta limpieza de Testos (a esta cala solo se puede acceder por mar y por una complicada senda con tramos en los que hay que descolgarse con cuerdas) se metieron incluso en las pequeñas cuevas del acantilado para sacar basura.

Constataron que cada vez se deja menos basura. No obstante, que se abandonen residuos en esta recoleta cala es del todo intolerable. "Recordad: ¡lo que baja contigo al mar debe volver a subir! Testos es un tesoro natural de difícil acceso y es responsabilidad de todos y todas mantenerla limpia", ha advertido el ayuntamiento, que ha apuntado que en el inicio de la senda que baja por el barranco y lleva a la cala hay un panel informativo que deja muy claras las normas y recomendaciones.

Entre los residuos, unas parrillas, lo que denota que se ha hecho fuego en la cala: está prohibido y es peligroso / Levante-EMV

El ayuntamiento ha agradecido la colaboración de SVS, la empresa que se encarga del salvamento y socorrismo en el Moraig. Los residuos se sacaron en sacas por mar en su embarcación. Mientras, la empresa de turismo activo La Terreta cedió sus kayaks para que los participantes pudieran acceder a la cala.

La embarcación de SVS se llevó las sacas con la basura / Levante-EMV

El consistorio también ha reconocido de forma especial la iniciativa de @lasmanosdeluis. Organizó hace unos días una limpieza. Muchos de los residuos ya estaban recogidos y metidos en bolsas. Eso facilitó que se pudieran retirar.

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