El cielo no falla: vuelve la alineación solar de la Foradada, en la Vall de Gallinera

El eclipse fue visto y no visto. Irrepetible. Pero hay otro acontecimiento astronómico que llega puntual cada año a la Marina Alta. Y, además, se puede contemplar dos veces, en otoño y en primavera. Eso es estar tocado por los astros. Bendecido. Entrar en octubre significa disfrutar de la alineación solar de la peña más emblemática de la Vall de Gallinera, la Foradà o Foradada. El sol pasa por el ojo de una aguja. El sol enhebra su madeja de fuego. Los días 3 y 4 de octubre se podrá contemplar cómo los rayos atraviesan la roca, como "perforan" la Foradada, esa cima de pura piedra que tiene un "ojo", un agujero por el que dos veces al año se cuela el sol.

Fue el egiptólogo y arqueólogo José Lull (es de Gandia; hay une fuerte conexión entre la Safor y la Vall de Gallinera) quien constató que esta alineación solar tiene mucha historia. Documentó científicamente que se trataba de un acontecimiento arqueoastronómico, que, desde antiguo, que el sol se alineara con el agujero de la Foradada alimentó ritos y creencias. Se sabía remotamente que el día de Sant Francesc el sol pasaba por el arco de esta peña e iluminaba el antiguo convento franciscano de Benitaia. Lull acudió a los documentos de 1620 que guarda el Archivo Histórico Nacional, sección Osuna. El padre franciscano Antonio Panes escribió sobre el convento. Uno de los fragmentos arrojó luz (la cosa va de luz, sí): "El sitio donde está el convento, es en la ladera, y falda de un monte el qual en invierno, interpuesta su mucha altura, le impide el sol, que apenas deve de gozar tres horas, pero es de notar una cosa, que no parece carezer de motivo piadoso, y es, que el dia quatro de octubre (que es el de la fiesta de N. P. San Francico) entrando el sol por una Peña que está horadada, hiere directamente en nuestro convento, y con su luz, y resplandor le alegra, como que no han podido sufrir sus rayos, que en tan festivo dia, se le oponga el monte, y así le penetran, y le taladran”.

El arqueólog investigó a fondo el fenómeno. Rastreó su influencia histórica. Y constató que esta alineación solar se conocía desde antiguo. Publicó el estudio en el libro "“Trabajos de Arqueoastronomía: ejemplos de África, América, Europa y Polinesia”

El resplandor mágico y religioso ha cambiado ahora. Se ha transformado en fulgor cultural y turístico (también natural, que el prodigio de la alineación solar se aprovecha también para difundir el paisaje y la belleza natural de la Vall de Gallinera). Ocurre el 4 de octubre (día de Sant Francesc) y el 9 de marzo (festividad de Santa Francesca Romana).

La luz de Al-Azraq

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera aprovecha que los astros se alinean. Ha vuelto a preparar una interesante programación cultural y de rutas. Además, este año está reforzada por la conmemoración de los 750 años de la muerte de "El Blau", al-Azraq, el visir mulsulmán más famoso del siglo XIII y quien se rebeló contra Jaume I. Aquellas revueltas dieron origen a las fiestas de Moros y Cristianos.

Noticias relacionadas

Alfons Padilla

En 2023, nació la coordinadora cultural de "l'Any Azraq". La Vall de Gallinera se ha implicado en los actos del aniversario. La Unió Cultural d'Amics i Amigues de la Vall de Gallinera ha participado activamente. Ahora, con la alineación solar, tendrán lugar los últimos actos (los centrales se hicieron coincidir con el pleno aniversario: Al-Azraq murió el 5 de mayo de 1276). La astronomía se alinea también con esta conmemoración (ha tenido también mucho de reivindicación). El cielo, los crepúsculos encendidos y la magia de estas montañas han dado brillo a esa gran efeméride.