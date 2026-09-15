Trescientos opositores optan a ocho plazas de policía local en Teulada

La cosa va a estar reñida. Cerca de 300 opositores aspiran a las ocho plazas de agente en propiedad de la Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Teulada Moraira. El consistorio quiere ampliar la plantilla y reforzar la seguridad. El proceso selectivo comenzará el lunes 28 de septiembre. Los aspirantes van a tener que dar lo mejor de sí para ganarse la plaza. Hay mucha competencia.

Además de las ocho plazas, se creará una bolsa de trabajo que permitirá disponer de agentes para cubrir de manera inmediata cualquier imprevisto o cese que pueda producirse en la plantilla, aunque sea con carácter interino.

Refuerzo a principio de año

El consistorio pretende que las pruebas finalicen antes de que termine este 2026, de manera que las plazas puedan estar cubiertas a principios del próximo año. Asimismo, para el año 2027, otro objetivo municipal es continuar ampliando la plantilla con más plazas, dando continuidad al refuerzo de la Policía Local.

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Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Teulada avanza en el objetivo de reforzar la plantilla de la Policía Local, a su vez que mantiene su apuesta por seguir garantizando la seguridad y la adecuada atención a las necesidades del municipio.