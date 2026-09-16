El incendio de Xàbia saca a la luz las infraviviendas del Saladar

El fuego descubre realidades escondidas. La Xàbia acomodada y turística mira hacia otro lado. Pero no todo son apartamentos y chalés de lujo y vida regalada. También está la Xàbia de clase media a la que le cuesta una barbaridad llegar a final de mes. Además, hay una Xàbia de infravivienda y pobreza. Está oculta. La vegetación la enmascara. El incendio de ayer en el Saladar ha sacado a la luz "casups" sin luz ni agua y caravanas aparcadas para siempre. Allí malviven personas a las que ni se les pasa por la cabeza poder pagar el alquiler de un piso (los alquileres en Xàbia están por las nubes). Se conforman con un precario techo. Habitan casuchas y se protegen malamente de la intemperie.

Las llamas se quedaron a ras de un "casup" convertido en infravivienda / A. P. F.

El fuego comenzó junto a uno de estos "casups". La Policía Local y la Guardia Civil rescataron del humo y las llamas a un británico de 57 años que vive allí. La Cruz Roja lo atendió por inhalación de humo. Subsiste de la limosna. Los agentes desalojaron otras infraviviendas. El incendio se ha dado por extinguido esta mañana a las 7.15 horas. Quien se acerca a comprobar el estrago de las llamas se sorprende al descubrir estos "casups". No se puede hablar de poblado, ya que las casuchas están diseminadas, pero sí se ve claro que el Saladar se ha convertido en refugio de personas que no tienen casa.

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Latas y botellas tiradas en los terrenos que ayer ardieron / A. P. F.

Latas y botellas de vidrio

El fuego también ha destapado mucha basura. En los terrenos que ardieron hay cientos de latas y de botellas de vidrio abadonadas. Los arbustos ocultaban estos residuos. Ahora se ve claro que quien acude a beber emboscado en la vegetación no se preocupa luego de llevarse los desperdicios. Los vidrios avivan el peligro de incendio.