Ondara neteja el tram urbà del riu Alberca abans que arriben les fortes pluges
Els treballs han sigut executats per l'empresa local Promociones Piver Marjals d'Ondara S.L. amb un pressupost de 4.114 euros
L'aigua que passe lliure. La regidoria de Medi Ambient d'Ondara, dirigida per Miguel Gomis, ha dut a terme recentment els treballs de neteja i condicionament del llit del riu Alberca al seu pas pel casc urbà, una actuació preventiva que es realitza de forma periòdica amb l'objectiu de mantindre el curs del riu en les millors condicions possibles davant la temporada de pluges.
Els treballs han sigut executats per l'empresa local Promociones Piver Marjals d'Ondara S.L., amb un pressupost de 4.114 euros, finançat amb càrrec a la partida de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Ondara.
L'actuació ha consistit principalment en la retirada de vegetació acumulada, canyars, matolls, restes vegetals i altres elements presents en el llit del riu, aprofitant que, una vegada finalitzat l'estiu i amb la disminució del cabal d'aigua, és possible l'accés de maquinària especialitzada per a efectuar les tasques de neteja amb majors garanties d'eficàcia i seguretat.
Per a executar els treballs s'ha utilitzat maquinària excavadora que ha permés retirar i carregar les restes vegetals acumulades al llarg del tram urbà, deixant el llit del riu més net i lliure d'obstacles que podrien dificultar el pas de l'aigua en episodis de pluges intenses.
Mantindre el llit del riu en bones condicions
El regidor de Medi Ambient, Miguel Gomis, ha explicat que esta és una actuació que es realitza habitualment cada any al final de l'estiu. "Quan arriba esta època i el riu pràcticament no porta aigua, és el moment adequat per a efectuar les tasques de neteja de la vegetació que s'ha anat acumulant durant l'any, amb la finalitat de mantindre el llit en bones condicions i preparar-lo davant possibles episodis de precipitacions importants", ha indicat.
Des de l'Ajuntament d'Ondara es destaca la importància d'estes actuacions de manteniment preventiu, que contribueixen a millorar la capacitat de desguàs del riu Alberca dins del nucli urbà i a conservar este espai en unes condicions adequades de neteja i seguretat.
L'actuació s'emmarca dins de les tasques habituals de conservació i manteniment dels espais públics i de les infraestructures hidràuliques del municipi que es desenvolupen des de la Regidoria de Medi Ambient.
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