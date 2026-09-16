La presión náutica llega a tierra en Xàbia: la empresa del canal de la Fontana quiere ampliar el puerto deportivo en 34.000 m2 de suelo municipal

Si hay un proyecto que es como mentar al diablo en Xàbia es el de la ampliación del puerto para crear amarres para embarcaciones de recreo. La oposición vecinal ha sido firme y ha tumbado los proyectos de finales de los 90 y principios de los 2000 que pretendían hacer negocio con la náutica deportiva. Ahora llega un nuevo proyecto. Ya no se sitúa en el histórico puerto pesquero (las ampliaciones citadas consistían en demoler y desplazar su escollera de Levante), sino en el canal de la Fontana, puerto deportivo que gestiona la empresa Marina Nou Fontana (el puerto, situado en el núcleo del Arenal, incluye el propio canal y una marina anexa). Esta mercantil ha presentado en el ayuntamiento una propuesta de plan especial para ampliar el canal y llevarlo hasta casi tocar la carretera del Pla.

El plan especial debe aprobarlo el ayuntamiento, que, además, para dar vía libre a la ampliación de este puerto deportivo, tiene que modificar su plan general de ordenación urbana. Y hay un tercer requisito. La ampliación se llevaría a cabo en una parcela municipal de 17.617 metros cuadrados que el consistorio cedería a la conselleria de Infraestructuras y ésta "entregaría" a la mercantil. ¿Y qué obtiene a cambio el ayuntamiento? La empresa propone construir un edificio de 200 metros de planta y dos alturas que cedería al municipio.

El canal de la Fontana, antiguo paleocauce del río Gorgos, cierra por el norte la playa del Arenal / A. P. F.

La presión de la náutica deportiva, tan visible en verano en la costa de la Cala Blanca, la Cala Sardinera, el Portitxol, el Cap Negre, En Caló y la Granadella (amarran a las boyas ecológicas y fondean miles de embarcaciones cada año), se traslada ya a tierra. Marina Nou Fontana justifica esta ampliación en la "creciente demanda del sector náutico y turístico en Xàbia". También sostiene que con las obras que está llevando a cabo actualmente en el canal y su marina interior, obras con las que ha logrado que la Generalitat le amplíe la concesión en 15 años, pierde 57 amarres. Pasa de los 151 actuales a 94, que serán para embarcaciones de más eslora, y tiene que hacerlo sí o sí para cumplir la actual normativa de navegación.

La empresa considera que el canal se le ha quedado pequeño. Ha presentado el plan especial y estima que, si todo va bien (debe superar también el trámite de la evaluación ambiental), obtendría los permisos necesarios para iniciar las obras en 12 meses. Prevé una inversión de 6,6 millones de euros. Que el ayuntamiento ceda a la conselleria la parcela municipal de 17.617 metros cuadrados y que la conselleria la ponga a disposición de la empresa es imprescindible para la pretendida ampliación. No obstante, el proyecto "muerde" más terreno. Afecta a una superficie de 33.816 metros cuadrados. Se desarrolla en el suelo donde ahora se monta el festival de música "Mar de Jávea". Le empresa quiere ganar una superficie de lámina de agua (la ampliación del canal para nuevos amarres) de 4.899 metros cuadrados. El nuevo espacio peatonal (aceras) se queda en 3.290 metros. Mientras, los nuevos viales ocuparían 5.953 metros cuadrados. Se crearían 92 plazas de aparcamiento.

Los proyectos de ampliación o de construcción de puertos deportivos en Xàbia siempre han chocado con una contundente oposición vecinal en Xàbia. Se presentaron propuestas para crear amarres en el Segon Muntanyar y en la playa de la Grava, así como la de demoler y desplazar hacia el Tangó la escollera de Levante del histórico puerto pesquero (también está ahí el club náutico). El rechazo ciudadano fue total. Ahora se suma el debate de la saturación turística y de la masificación de embarcaciones de recreo en la costa de Xàbia.

El peligro de las inundaciones: el canal es el antiguo cauce del río Gorgos

La mercantil Nou Fontana aborda los posibles riesgos naturales de ampliar el canal de la Fontana. El peligro más evidente es el de las inundaciones (el canal se abrió sobre el paleocauce del río Gorgos). La empresa muestra cierta ambigüedad. Alude a que la dana del 29 de octubre de 2024 no causó daños en esta zona, pero obvia que la riada de octubre de 2007 sí provocó graves daños en el canal. El río Gorgos se desbordó y el caudal buscó el antiguo cauce. La avenida de agua fue tan brutal que arrancó las embarcaciones de los amarres y las "trituró" en el puente de la entrada a la playa del Arenal, puente que está antes de la bocana de este puerto deportivo.

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También alude la empresa a que el edificio que está junto a la rampa de varada del canal tiene la planta baja permeable en previsión de inundaciones de hasta dos metros de altura.