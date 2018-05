El alcalde de Sagunt: "Hay que demostrar a Costas que con este pueblo no se juega"

Fernández explica que estas obras «han estado muy restringidas y su finalidad ha sido la de exportar grava de la playa de Almenara». Además, destaca que Costas le han confirmado que no tienen consignación presupuestaria para continuar con «unas obras que han dejado una costa deteriorada y difícil de acceder este verano ya que han dejado un escalón en la arena que impide el acceso al baño a muchas personas».

El alcalde añade que el ayuntamiento hará todo lo posible para que la playa esté en condiciones, pero ha recordado que no es competencia municipal. «Nosotros nos encargamos de la limpieza, de la seguridad ciudadana o de los servicios médicos e invertimos una cantidad importantísima de nuestros presupuestos para tener unas playas en condiciones, pero no tenemos ningún apoyo de Costas», lamenta. Además, ha manifestado que los vecinos de Almardà ya están cansados de reclamar estas inversiones y que han anunciado reivindicaciones «por las que el ayuntamiento estará en primera línea. Ya que no podemos aceptar esta marginación vergonzosa por parte de Costas».

El alcaldede Sagunt insiste en que la situación es «muy grave» y no encuentran ninguna iniciativa satisfactoria por parte del Ministerio de Medio Ambiente. «Creo que tendrían que hacer una reflexión y, ahora que estamos en un periodo en que el turismo es tan importante, no podemos permitir tener unas playas en estas condiciones cuando dependen exclusivamente de ellos». Fernández añade que la movilización ciudadana tiene que ser importante «para demostrar a Costas que con nuestro pueblo no se juega».