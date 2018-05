El alcalde de Sagunt censura al ministerio por mantener cerrada durante más un año la puerta de Almenara

El Ayuntamiento de Sagunt se ha hecho eco de las quejas trasladadas desde varios colectivos por el retraso y falta de información sobre las obras en el Castillo, una actuación que mantiene varias zonas cerradas al público. Por este motivo, el alcalde, Quico Fernández, se ha trasladado al monumento, donde "hemos comprobado que, efectivamente y aparentemente, las obras están acabadas, pero continúan los accesos cerrados. Esto ya empieza a ser preocupante, porque el ministerio no está calculando ni entendiendo los perjuicios que está ocasionando en la ciudad y a su turismo, al tener un espacio tan importante como la plaza de Almenara cerrado más de un año, simplemente para hacer una obra que lleva tiempo acabada y que ha tardado más de lo que evidentemente era de esperar".

En relación a la manera de proceder a la hora de ejecutar las obras y su resultado final, el alcalde también ha expresado su malestar porque considera que desde el ministerio han "hecho oídos sordos" a las peticiones que se hicieron en su momento desde el ayuntamiento para "evitar problemas en el monumento y resultados inesperados".

Según argumenta el alcalde "tampoco se han tenido en cuenta las sugerencias que desde el ayuntamiento y la conselleria se han hicieron para determinadas obras, tanto en relación a los materiales como por las soluciones, y esto supone incumplir el acuerdo de crear una comisión para que tuvieran en cuenta esas soluciones acordadas de manera consensuada. De hecho, también hemos podido comprobar in situ que lo último que se ha hecho en la puerta de Almenara, las lluvias de ayer mismo, han ocasionado daños en la superficie, y claro es sorprendente que unas obras que aún no se han inaugurado ya tengan este tipo de defectos porque no se han tenido en cuenta las sugerencias que se hicieron en su momento".

Por último, el alcalde afirma que no se entiende que una parte como es la de los calabozos esté cerrada, simplemente cuando se trata de habilitarla para su visita y concluye que: "En definitiva, pensamos que esta demora por parte del ministerio en las obras y sobre todo en la apertura de algunos espacios no tiene justificación, en estos momentos creo que sólo falta una recepción, y claro, si tienen que venir de Madrid para recepcionar las obras y mientras tanto esto continúa cerrado, pues evidentemente yo creo que no va en la línea de lo que este ayuntamiento está tratando, de poner en valor todo el patrimonio".