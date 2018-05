La comisión de Medio Ambiente de Les Corts apoya las reivindicaciones de Almardà

La comisión de Medio Ambiente de Les Corts Valencianes ha aprobado esta mañana una proposición no de ley (PNL) para reclamar una solución frente al deterioro de las playas de Almardà. Esta propuesta de Compromís, que también daba su apoyo a las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona contra los planes de Costas, ha sido apoyada por todos los grupos con la excepción del PP.

En la sesión ha estado presente una representación de ese colectivo de residentes en Almardà, que ha tenido la oportunidad de entregar una copia de las alegaciones a los portavoces de los grupos. "Es importante que Les Corts respalde estas acciones vecinales para que el ministerio las tenga en consideración y amplíe el ámbito de actuación en Almenara, incluyendo las playas de Sagunt", según explica la diputada y exconcejala de Sagunt, Teresa Garcia.

"No es posible actuar en Almenara sin hacerlo en Sagunto -añade la nacionalista- y el ministerio no puede seguir eludiendo una actuación necesaria para la zona. Primero la excusa del ámbito provincial, ahora la del estudio de impacto ambiental con afirmaciones no concluyentes. La realidad es que el ministerio ha destinado cero euros al proyecto y a las obras necesarias en Sagunt. Las actuaciones que están llevándose a cabo son puntuales e inservibles, con el único objetivo de complementar el proyecto a Almenara, pero olvidándose de Sagunt. Solo se han retirado grabas de 400 metros de un total de 4,4 kilómetros que tienen nuestras playas del norte y se han depositado en Almenara, con lo cual no tardarán en volver a Sagunto".

"El PP, de nuevo, no vota a favor de defender los intereses de los saguntinos y prefiere cubrir las espaldas de un ministerio que no cumple con sus promesas. En las reuniones que convocaron a la ciudadanía, se comprometieran a retirar la graba de nuestras playas y a garantizar la seguridad y la accesibilidad, y a día de hoy se continúa igual".