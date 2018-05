Sagunt, patrimoni europeu

El ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat la presentació d'una candidatura al Segell de Patrimoni Europeu. Una gran notícia per a tota la ciutadania en el projecte de cohesió, orgull i autoestima de la ciutat a través del reconeixement del conjunt del seu patrimoni, l'històric, l'industrial i el natural. I què és el Segell de Patrimoni Europeu? En primer lloc, cal dir que es tracta d'un reconeixement de la Unió Europea -en cas de ser concedit, ja que és necessari presentar un exigent i exhaustiu projecte d'activitats al voltant d'una idea d'identitat europea i patrimoni-, que és totalment complementari d'altres iniciatives de projecció de la ciutat, com és el cas del procés iniciat amb la candidatura a Patrimoni de la Humanitat o els Itineraris del Consell d'Europa.

Identitat europea, activitats educatives i artístiques per a joves, turisme sostenible, medi ambient, unitat en la diversitat, patrimoni, història, present i passat..., pensem que complim amb tots els objectius que demana Brussel·les per a formar part del club dels 29 llocs europeus que tenen este distintiu. A Espanya compartiríem la distinció amb la Residencia de Estudiantes de Madrid i l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Nosaltres farem un gran esforç per presentar el projecte de candidatura perquè pensem que Sagunt, amb una història de 2.500 anys de cruïlla de camins i intercanvi de cultures a través del comerç pel Mediterrani, simbolitza un dels grans trets que defineixen la Unió Europea. Madrid, i després Brussel·les, hauran de decidir.

D'altra banda, com hem assenyalat en moltes ocasions, tan important com arribar a la meta és el fet d'anar consolidant objectius en el camí que ajuden a posar la ciutat en el lloc que per mèrits propis li correspon. De tal manera que, més enllà del fet de ser Patrimoni de la Humanitat, en el trajecte haurem aconseguit crear una consciència ciutadana i un reconeixement autonòmic, nacional i internacional que ens sembla essencial per a crear un teixit cultural, social i econòmic que siga capaç de crear expectatives de futur realistes per a la ciutadania.

En este sentit, hem de dir que som la Capital Valenciana de la Romanització, per unanimitat de les Corts Valencianes. Cal dir també que Sagunt ha sigut declarada per la Generalitat Capital Cultural Valenciana 2018/19. A més, ja ens hem integrat per primera vegada en un Itinerari Cultural del Consell d'Europa, com és la Ruta dels Fenicis/ Camí d'Anníbal. També formem part de la Ruta Europea del Patrimoni Industrial, impulsada per la Comissió Europea, una iniciativa importantíssima per posar en valor internacional el nostre estimat patrimoni industrial. Tot això ja ho hem aconseguit, ja són realitats tangibles. Ara presentarem una candidatura a la Xarxa de Jueries d'Espanya per obtindre el reconeixement del barri jueu, un Itinerari també del Consell d'Europa, i finalment presentarem una candidatura al Segell de Patrimoni de la Unió Europea.

Són iniciatives que els pròxims anys, governe qui governe l'Ajuntament de Sagunt, ja que han sigut aprovades per unanimitat al Ple municipal, esperem que milloren el turisme cultural i el prestigi i la projecció exterior de la ciutat, sens dubte. I allò més important, estimulen l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball en el sector turístic. De fet, hem conegut fa pocs dies una molt bona notícia: l'empresari català del sector de l'hostaleria Gay de Montellà ha comprat el palau del duc de Gaeta del carrer del Castell per convertir-lo en un hotel amb encant. Qui sap si este serà el primer pas d'un procés de dinamització en el sector turístic que, juntament amb l'industrial de Parc Sagunt, contribuïsca a la creació de llocs de treball i a millorar les nostres expectatives econòmiques i, per tant, el benestar de la ciutadania. Tant de bo siga així. Nosaltres, com sempre, continuarem treballant per aconseguir-ho.