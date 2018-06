«No se puede escapar el ascenso»

El CD Acero ha pasado a la definitiva eliminatoria por el ascenso a Tercera División tras ganar 3-2 al Hércules B en el Fornás, gracias a un tanto en el minuto 97. Todo parecía perdido con 1-2 en el marcador y ya en tiempo de prolongación de la segunda mitad, pero los rojiblancos no se rindieron y en un final de infarto obraron el milagro. Primero Da Silva en el minuto 90 ponía la igualada en el marcador y luego Peris centraba al área en el minuto 97, un centro altísimo que se fue envenenando y acabó entrando en la portería alicantina provocando el delirio en la grada y en los jugadores y cuerpo técnico aceristas.

«La afición marcó el segundo y tercer gol. Estuvieron impresionantes en un partido histórico tanto por la remontada como por el ambientazo vibrante que se generó en el Fornás». De esta manera se expresaba el entrenador rojiblanco, Víctor Cervelló, a la conclusión de un partido que catalogó como «una película de suspense. Nunca había vivido nada similiar en vivo, todavía me duele el cuerpo de la tensión que pasamos» y concluye señalando que «soy un privilegiado por haber vivido este momento».

El CD Acero no pudo imponer su juego durante el partido, siempre a remolque en el marcador. El Hércules B se adelantó a los 20 minutos, lo que obligaba al Acero a ganar para pasar la eliminatoria. El empate no llegó hasta el minuto 50 gracias a un gol de Collado. «Los últimos 25 minutos nos volcamos con todo, descuidando el aspecto táctico por completo y cuando marcaron el 1-2 el campo era un verdadero drama», señala Cervelló, quien explica los últimos minutos de partido en clave pasional: «El empuje de la afición y el coraje e ilusión de los chavales, que lo dieron todo, hicieron posible la remontada», a lo que añade que «si hemos pasado de esta manera dramática, el ascenso no se nos puede escapar».

La locura se adueñó del Fornás con la remontada y a buen seguro que propiciará un clima inmejorable de cara a la segunda y definitiva eliminatoria de la promoción de ascenso a Tercera División, que medirá a los porteños con el Jove Espanyol de San Vicente del Raspeig. Al igual que ante el Hércules B, el partido de vuelta se disputará en el estadio del Fornás ante una afición que ya espera ilusionada la oportunidad de vibrar con su equipo en el que será el último partido de la temporada.