Dani Ponz es el elegido para devolver al Saguntino a Segunda B

Dani Ponz ha sido el elegido por la directiva del Atlético Saguntino para devolver a los rojillos a Segunda B. El entrenador debutó en Tercera durante las dos temporadas de 2010 a 2012 en las que dirigió al inquilino del Nou Morvedre y ha seguido atesorando experiencia en la categoría, principalmente en el Alzira.

El presidente Juanma Domingo empezó la presentación explicando que «la idea surgió del director deportivo, Rubén López, que valoró el mercado y consideramos que era la mejor opción. Nos parece un buen entrenador que conoce bien la categoría».

Por su parte, Ponz afirmó que «después de 300 partidos y jugar diversos play off no aceptas cualquier proyecto. Estoy muy contento por recibir esta llamada y en el momento que Rubén y yo nos reunimos me ilusioné muchísimo. Me gusta ver como ha crecido el club. Aquí entrene en Tercera por primera vez y desde entonces hemos crecido mucho los dos». El técnico destacó su conocimiento del club y de la afición y añadió que llega a Sagunt para ganar cada fin de semana: «Vamos hacer un equipo muy competitivo,. Primero hablaremos con los jugadores que queremos mantener , que es un porcentaje alto».

El entrenador de 44 años añadió que «si he venido es porque voy a tener argumentos, aún no se si muchos o pocos, para lograr la victoria en cada partido. En Alzira lo logré con presupuestos bajos y aquí voy a ser capaz de meterle mano a lo que venga». El míster también señaló que «la situación con Sagunto ha sido un poco flechazo. Me gusta el club y el proyecto. Estoy muy ilusionado y hacerlo bien es algo un poco personal».