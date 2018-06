Siete meses sin respuesta tras denunciar el abandono de un perro en Sagunt

Unos vecinos del núcleo histórico de Sagunt llevan más de siete meses a la espera de respuesta tras denunciar las molestias que genera un perro «medio abandonado» de la finca colindante. El matrimonio asegura que ya en el mes de noviembre la Policía Local visitó su domicilio para dar a conocer la situación, una queja, que según fuente policiales, se remitió al departamento de Sanidad.

En declaraciones a este medio, la pareja afectada contaba los problemas que tienen para conciliar el sueño a causa de los continuos ladridos del perro. «Ayer eran las tres de la madrugada y no paraba de ladrar», decían.

A esta molestia se suman «los malos olores que emanan de la casa, ya que el perro se orina y se hace caca en la terraza, donde pasa todo el día abandonado por sus amos», denunciaba. «Hasta hemos visto cómo se ha comido sus excrementos al carecer de alimento», añadían.

La falta de limpieza de la terraza donde está el animal es otra de las principales quejas que han remitido a distintos departamentos municipales. «No limpian. Vienen de vez en cuando, recogen las cacas y ya está, pero el olor a excremento y a orín sigue ahí. Es insoportable»

Estos vecinos contaban cómo los dueños del animal pasan días sin ir a verlo y sin abastecerlo de agua y alimento, «ahora parece que vienen algo más , no sé si será porque se les habrá advertido», aunque no deja de ser «una o dos veces por semana. Quien tiene un animal tiene que responsabilizarse de él, cuidarlo y sacarlo a pasear, pero este perro no sale para nada», explicaban. Es más, añadían que los dueños ahora le han puesto una especie de techado para que se refugie, pero «el perro ha estado días a la intemperie soportando frío y lluvia y ahora viene el calor, que será todavía peor».



Maltrato

Esta pareja considera que estamos ante un caso de «maltrato» y piden a las autoridades competentes que actúen. «Ya no sabemos qué mas hacer. Hemos ido hasta hablar con el alcalde, ha venido la protectora y de momento, no se ha tomado ninguna medida que nosotros sepamos, porque el perro continúa desamparado». Los afectados afirman estar «desesperados, solo nos queda ir al juzgado», palabras con las que vuelven a solicitar medidas para paliar el problema. Desde el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt se adelantaba a Levante EMV, que «se va a insistir en el tema de nuevo» para tratar de darle una solución, según la concejala, María Giménez.