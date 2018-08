Onrubia ve «razones políticas» tras su salida del cartel de «Les Vetlades»

La nueva apuesta artística del ayuntamiento de Gilet deja fuera a la soprano después de 15 años

La ausencia de la soprano Emilia Onrubia del cartel de Les Vetlades de Sant Esperit después de 15 años actuando en el evento ha sentado como un jarro de agua fría a la soprano, quien atribuye el hecho a «razones políticas. No encuentro otra explicación».

La artista está «indignada» con lo sucedido, ya que asegura haberse enterado de su no presencia en la cita tras ver el cartel promocional de Les Vetlades en la calle. «Nadie me había dicho nada. Es una falta de respeto hacia mi persona, mi esfuerzo y mi profesionalidad», añadía, recordando que ha sido «fundadora» del evento y una pieza fundamental durante la última década. «He traído a grandes artistas como María Luisa Merlo y durante mucho años he ayudado en la organización de las veladas como para que ahora me hagan esto», lamentaba.

El alcalde de Gilet, Salva Costa ha respondido a la soprano, explicando que este año «el ayuntamiento, organizador del evento junto con el monasterio, ha querido innovar y contar con gente nueva», adelantaba a Levante-EMV. Además, en un comunicado posterior se aclaraba que « desde la concejalía de Cultura hemos querido dar un salto de calidad a la programación», destacando la presencia en el evento de la cantante Lourdes Trujillo ( Arcana Has Soul) y el pianista Sergi Rajadell, así como la actuación del «mejor saxofonista de España, como es Perico Sambeat», añadía el mandatario.

Respecto a las cuestiones políticas a las que alude Onrubia como posible motivo de su salida del cartel de este año, Costa niega rotundamente tal posibilidad y le pide que «no vea fantasmas donde no los hay».

Onrubia no entiende este cambio cuando asegura que la cita es «un éxito donde cada año faltan más sillas dado el aumento de espectadores», una aseveración que cuestionan desde el consistorio.

Ante lo ocurrido, Onrubia ya ha anunciado que ofrecerá el concierto que tenía preparado para Les Vetlades en la iglesia parroquial el próximo 14 de agosto, a las 20 horas, a la misma hora que está programada la actuación de «Sedajazz Latin Ensemble» en el monasterio de Sant Esperit, dentro de Les Vetlades; «si no hay cambios de última hora», decia la artista. «Yo ya tenía prepara mi actuación en la que llevo meses trabajando. Además ya había contado con un violinista, un pianista y un guitarrista, por lo que el concierto lo voy a hacer igual».

El alcalde ha criticado la «contraprogramación» de Onrubia, que tilda de « falta de respeto. No entendemos cómo se ha preparado el concierto sin saber si iba a actuar en Les Vetlades, no tiene sentido», terminaba Costa.