La compra de La Corbella desata polémica en Faura

Junts per Faura critica que se pague 150.000 € a UGT porque el local fue fundado por una sociedad local y el alcalde insiste en que era del sindicato

La adquisición del edificio La Corbella como parte de un futuro centro cultural se ha visto envuelto en la polémica. El inmueble será adquirido con ayudas de diputación. Inicialmente esas ayudas iban a ser del Plan Provincial de Obras y Servicios, pero finalmente se realizará con fondos SOM. Fue al modificar esa nomenclatura en los presupuestos municipales cuando estalló la controversia ya que los ediles de Junts per Faura se abstuvieron en la votación y criticaron la forma en que se estaba gestionando esta adquisición.

El motivo es su desacuerdo con que se abone a UGT, como propietaria del inmueble, 150.000 euros, cuando originariamente el edificio no era de este sindicato, sino de la organización Sociedad Obrera de Socorro. Junts per Faura destaca que el inmueble fue incautado por la dictadura y que la cesión a UGT se produjo durante la transición, mediante un decreto del Gobierno central dentro del proceso de devolución del patrimonio histórico a las organizaciones obreras. Por eso, el portavoz de la coalición nacionalista, Domènec Garcia considera que «no está claro que se pague a la UGT 150.000 euros por algo que originariamente era del pueblo, no toleramos la falta de rigor en la gestión».

Así mismo, señalaba que «todo el proceso se ha desarrollado con falta de transparencia; nosotros sabemos que La Corbella es un bien patrimonial municipal y queremos que vuelva al pueblo. Pero las formas no han sido las apropiadas». Además también criticó el ninguneo que a su juicio ha sufrido la oposición en este asunto.

Por su parte, el alcalde de Faura, Toni Gaspar, tildaba de ridículas e irrespectuosa la afirmaciones de la coalición de izquierdas. «Hemos trabajado concienzudamente esta adquisición. Naturalmente que sabemos que la Corbella fue creada por la Sociedad Obrera de Socorro, tal y como consta en sus escrituras; así como también se constata la posterior titularidad cedida a la UGT, propietario con el que desde hace tres años hemos negociado la compra», afirmaba.

«Ceremonia de la confusión»

«El local no es del pueblo, Junts per Faura se equivoca y juega una vez más a la ceremonia de la confusión. El edificio ni es del pueblo, ni es desde hace tiempo sede del PSOE, ni nada de eso. La titularidad del local era de la UGT y hemos trabajado a fondo la compra para lograr finalmente un precio más que correcto», añadía Gaspar. En este sentido, el alcalde destaca que inicialmente el inmueble estaba valorado en más de 400.000 y que gracias a la negociación realizada se logró cerrar la operación por el valor de tasación del inmueble. «Es injusto que jueguen al engaño de esta forma. La Corbella todos sabemos que no es del pueblo, en sus escrituras queda clarísimo. Es demagógico afirmar que se compra algo que ya era nuestro».

El edificio la Corbella es un inmueble emblemático de más de 1.000 m2 situado en la arteria principal de Faura. Su adquisición, junto al de la Protectora, pretende impulsar un gran centro cultural en la localidad. «Será el proyecto cultural más fuerte de Faura en los últimos 20 años», apuntaba el alcalde.